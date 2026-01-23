Video | Maltrato animal en Cipolletti: allanaron una casa y rescataron a perras y cachorros desnutridos

Un allanamiento ordenado por la Justicia de Río Negro permitió rescatar a dos perras y cuatro cachorros que se encontraban en una vivienda de Cipolletti. El procedimiento se realizó este jueves por la tarde y quedó bajo investigación judicial. Según la denuncia anónima de un vecino, los animales estaban en «estado de desnutrición», indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El operativo judicial por maltrato animal que activó a la Fiscalía y la Policía

El procedimiento se realizó entre las 15.15 y las 15.35 en una casa ubicada sobre la calle Venezuela, casi Villegas. Desde el MPF informaron que trabajó en el caso el fiscal Diego Vázquez.

Personal policial y Zoonosis municipal rescataron seis perros en una vivienda de la ciudad. Foto: gentileza.

De acuerdo a la información brindada por la Policía, en el lugar intervinieron efectivos de la comisaría 32 junto con agentes de Zoonosis municipal. El operativo arrojó resultados positivos y permitió concretar el rescate de los seis perros que permanecían en la vivienda.

Seis perros rescatados tras el procedimiento en una vivienda de calle Venezuela

Según el detalle oficial, se trató de dos hembras adultas y cuatro cachorros. Todos los animales fueron retirados del domicilio y quedaron inicialmente bajo la custodia del personal de Zoonosis.

Luego, los animales quedaron al resguardo de la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (Funpabia). «Nos ofrecimos como guardador judicial, haciéndonos cargo de todos los gastos necesarios para el bienestar y la salud de los animales rescatados», informaron a través de sus redes.

La fundación detalló que las perras adultas estaban “sin castrar, en estado de deshidratación y desnutrición”. También explicaron que los cuatro cachorros fueron trasladados de inmediato a una veterinaria, donde permanecen internados “con pronóstico reservado”.

La fundación indicó que el operativo se concretó tras reiteradas denuncias y múltiples visitas previas de Zoonosis sin resultados, y remarcó a los vecinos la necesidad de colaborar en estos casos.

La causa se encuentra en etapa investigativa y es llevada adelante por la Fiscalía 6, que analiza las condiciones en las que se encontraban los perros al momento del allanamiento y las responsabilidades que pudieran corresponder.