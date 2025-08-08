Manejaban peligrosamente por las calles de Bariloche y fueron multados: ocho motos secuestradas

En una noche alterada, la Policía de Río Negro secuestró ocho motos, que realizaban maniobras peligrosas sobre la calle Onelli de la ciudad de Bariloche. Debido a las infracciones, la municipalidad realizó las multas correspondientes.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Río Negro, el operativo tuvo lugar este jueves alrededor de las 20:30 cuando un llamado alertó sobre las maniobras peligrosas de una moto en la calle Onelli. Rápidamente al lugar, acudió un grupo de uniformados.

El conductor- remarcaron- «realizaba maniobras indebidas en la vía pública, poniendo en riesgo su vida y la de otros transeúntes».

Motociclistas fueron al respaldo, pero también terminaron multados

Tras su llegada, indicaron que «se aproximaron otras motocicletas al lugar realizando maniobras similares, motivo por el que todos los conductores fueron identificados».

Dado esto, el operativo concluyó con el secuestro total de ocho motos, además de la confección de infracciones por distintas irregularidades, entre ellas, mecánicas y de documentación.

Las motocicletas secuestradas por la policía este jueves.

Desde la Policía detallaron que el operativo fue llevado adelante por la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y que las tareas comenzaron en la intersección con Gallardo, pero se extendió a otros cruces sobre Onelli.