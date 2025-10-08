Martín Rappallini: “La Argentina vive una transición económica que debe transformarse en crecimiento sostenido”

Durante una visita a Neuquén, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, presentó el Contrato Productivo, un documento elaborado por la entidad que propone diez puntos para sentar las bases del desarrollo nacional.

En ese escenario, el dirigente industrial dialogó con Diario Río Negro y enfatizó que la Argentina atraviesa “un momento de transición económica” que, aunque implica ajustes, puede convertirse en una oportunidad para ordenar el país y recuperar el crecimiento.

Al ser consultado sobre el desafío de hacer crecer la industria hidrocarburífera dijo que Vaca Muerta representa una oportunidad histórica porque «en pocos años, Argentina pasó de ser importadora a exportadora de energía. Esto no solo garantiza el autoabastecimiento, sino que puede generar importantes ingresos y promover la creación de cadenas de valor industrial, como la petroquímica o la de fertilizantes. La energía debe ser motor de desarrollo con valor agregado»

Rappallini sostuvo que el proceso actual responde a un cambio de régimen económico.

“Venimos de una economía inflacionaria, con un déficit fiscal alto y un desorden macroeconómico evidente. Esta transición es dolorosa, porque todos tenemos que ajustarnos el cinturón, pero debe servir para construir un nuevo orden”, afirmó.

El titular de la UIA destacó que el objetivo central es alcanzar una estabilidad duradera, con baja inflación, fortalecimiento de la moneda local y acceso al crédito.

“Tenemos que volver a confiar en el peso, generar ahorro interno y construir una economía como la de Chile o Brasil, donde los trabajadores pueden acceder a una vivienda o a un auto financiado. Eso solo es posible si se restablece el orden macroeconómico”, señaló.

En línea con las propuestas del Contrato Productivo, Rappallini insistió en la importancia de un consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios.

«La competencia existe, pero es positiva. Fomenta la mejora y la eficiencia. Las empresas locales tienen ventajas por su cercanía y conocimiento del territorio. Lo importante es generar condiciones para convivir armónicamente, entendiendo que la competencia es parte natural de la vida económica», dijo cuando se le preguntó sobre la preocupación de las Pymes neuquinas por el ingreso de empresas de otras provincias.

A su entender, el esquema tributario actual debe revisarse para evitar superposiciones y garantizar que cada nivel del Estado asuma responsabilidades acordes a sus competencias. “Los municipios deberían cobrar únicamente tasas vinculadas a servicios, mientras que las provincias necesitan fuentes de financiamiento claras para sostener educación, justicia y seguridad”, explicó.

Consultado sobre el contexto internacional, advirtió que la Argentina no puede depender de los vaivenes externos.

“Siempre hay factores globales que inciden, pero los países que progresan son los que construyen un orden interno sólido. Ese es el desafío: que los cambios del mundo impacten lo menos posible en nuestra economía”, afirmó.

Rappallini remarcó que el sector industrial está dispuesto a liderar este proceso de transformación. “El país necesita eficiencia, productividad y competitividad. Si logramos eso, la transición dejará de ser un período de incertidumbre para convertirse en la base de un crecimiento sostenido”, concluyó.

El contexto internacional

