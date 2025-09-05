La UIA presentó en Córdoba el «Nuevo Contrato Productivo» en el Día de la Industria: de qué se trata

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó el «Nuevo Contrato Productivo», un decálogo que busca marcar una hoja de ruta para el desarrollo productivo del país.

La presentación fue en marco del Día de la Industria y 17° Coloquio Industrial cordobés el pasado 2 de septiembre. En el evento participó el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos; el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; y el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, brindó un discurso en donde contextualizó los principios necesarios para «dar a la industria las condiciones para competir globalmente».

En su disertación, Rapallini indicó que en Argentina se probó con un modelo que sostenía que «el Estado podía reemplazar al empresario» y que buscaba promover «la demanda con gasto público y emisión monetaria».

«Se construyó un sistema que llevó la presión fiscal a niveles récord. Con una legislación laboral rígida y anti productiva. Con una macroeconomía inflacionaria, llena de distorsiones, que sin ahorro público destruyó el crédito. Con altos costos logísticos y sin inversión en infraestructura«, detalló.

En este sentido, resaltó que hoy el país no solamente es caro producir, sino que también lo es transportar, distribuir, vender y entregar. «Prueba de ello es que los productos importados terminan costando aquí el doble que en la región, aún con el mismo nivel de aranceles», acotó.

Por este motivo, dijo que el «costo argentino» es un problema estructural que padece la industria y solicitó que se nivele la cancha para poder competir globalmente.

Las preocupaciones de la industria en este contexto económico, según la UIA

Rappallini enumeró las preocupaciones del sector industrial en el corto plazo:

La falta de recuperación de amplios sectores de la industria que aún no

logran reactivarse.

que aún no logran reactivarse. Los elevados niveles de las tasas de interés que dificultan la inversión y el

financiamiento.

que dificultan la inversión y el financiamiento. La velocidad en la apertura económica sin resolver antes las distorsiones

estructurales.

«Queremos que la mayor cantidad de empresas, que han sabido adaptarse a miles de situaciones a lo largo del tiempo, puedan sobrellevar esta etapa y ser parte de este nuevo escenario de la economía argentina«, dijo el presidente de la UIA.

Uno por uno: cuáles son los 10 principios de la UIA para un Nuevo Contrato Productivo

En la presentación, Rapallini dijo que esta propuesta busca «cerrar la brecha entre el discurso y la realidad» y así gestar «el cimiento de una verdadera política productiva» en la Argentina.

Los 10 principios del Nuevo Contrato Productivo de la UIA son: