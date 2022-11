«Me la mandé, le pegué un tiro», dijo el policía que hirió a un compañero en Bariloche

El juez Sergio Pichetto dio por formulados los cargos contra el oficial de policía Lautaro Tripailao por lesiones culposas graves tras el incidente ocurrido el último domingo por la noche, en la Comisaría 42 del barrio 2 de Abril.

El hecho ocurrió en el sector de descanso, conocido como «la cuadra», cuando Tripailao efectuó un disparo al manipular su arma reglamentaria, que terminó con un compañero herido. El proyectil impactó contra el tórax de Ivan Davila, sin orificio de salida. Este oficial de 23 años permanece en la unidad de terapia intensiva del hospital Ramón Carrillo.

Si bien Tripailao no quedó detenido, se dispuso que no podrá manipular armas y no podrá acercarse a la víctima en un radio de cien metros. Por otro lado, el plazo de la investigación será de cuatro meses.

“Ambos empleados prestaban funciones de servicio en la Unidad, cuando Tripailao manipuló su arma reglamentaria y efectuó un disparo que impactó en el pecho de Dávila, provocando heridas de carácter grave”, detalló el fiscal Cesar Lanfranchi, durante la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo el lunes por la tarde.

Integrantes del Área Judicial de Investigaciones tomaron declaración a un detenido en esa comisaría que fue testigo del hecho como así también a un oficial principal, a un guardia y al jefe de la Unidad 42.

La persona detenida en la unidad dijo haber escuchado un disparo y gritos. “Alguien gritaba: ‘Me la mandé; lo maté’”, relató. En tanto, el oficial principal declaró que estaba de franco en su casa, cuando a las 20.57, lo llamó Tripailao y le repetía: «Me la mandé; me la mandé. Le pegué un tiro, se me escapó un tiro«. Le pidió que se calme y que él daría aviso al fiscal de turno. Aseguró que estaba muy asustado y negó que hubiera algún conflicto entre los involucrados.

El jefe de la Unidad 42 relató que, desde mayo se desempeña en Bariloche y dijo desconocer si existe algún inconveniente anterior entre los agentes. Advirtió que se enteró del hecho por el oficial principal: “Me dijo que había un hecho grave en la unidad, que aparentemente Tripailao le había pegado un tiro a Dávila porque habían estado ‘boludeando’».

El fiscal Cesar Lanfranchi consideró que “el accionar de Tripailao fue imprudente ya que manipuló su arma de fuego reglamentaria estando cargada, sin adoptar los cuidados necesarios para evitar el resultado dañoso causado, tales como manipular el arma sin municiones, con su seguro colocado o bien haberla manipulado con su caño apuntando al suelo o al cielo”. Destacó que “esa maniobra la realizó en el interior de la Comisaría, frente a su compañero de guardia y a escasa distancia (aproximadamente dos metros)”.

Insistió en que ese accionar “excedió los límites de los riesgos permitidos y eso resulta una maniobra riesgosa que conllevó al resultado lesivo”.

Tras el episodio, el Gabinete de Criminalística de Gendarmería Nacional peritaron el sector de la Comisaría 42 y procedieron al secuestro del arma de fuego perteneciente a Tripailao, cartuchos y vaina. También peritaron prendas de vestir del imputado, junto con Karina Uribe, del Ministerio Público Fiscal.

El abogado defensor no se opuso a la formulación de cargos ni a la medida cautelar.