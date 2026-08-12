Misterio por una avioneta abandonada en Santiago del Estero: los presuntos movimientos narcos que vieron los vecinos

Una avioneta fue encontrada abandonada en una zona rural de Santiago del Estero y la Justicia Federal investiga las circunstancias en las que terminó en medio de los bañados. El hallazgo ocurrió después de una serie de movimientos extraños que habían sido observados por vecinos de la zona.

Según informó Infobae, un trabajador rural encontró la aeronave en un sector de difícil acceso y dio aviso a las autoridades. Los investigadores llegaron al lugar y encontraron bidones de combustible, restos de comida y otros elementos, pero no había personas a bordo.

Avioneta abandonada en Santiago del Estero: qué vieron los vecinos

Los testimonios recogidos entre los pobladores aportaron un dato que ahora forma parte de la investigación. La semana anterior al hallazgo, los vecinos observaron al menos ocho camionetas circulando por distintos caminos rurales y varios de ellos preguntaron cómo llegar al sector de los bañados. Sus ocupantes aseguraron que buscaban a un hombre que no podía salir de la zona.

El hallazgo de una avioneta abandonada en Santiago del Estero quedó bajo investigación federal.

Al día siguiente, otro hombre llegó en una camioneta diferente y pidió acceso a Wi-Fi para utilizar el GPS. También dijo que buscaba a una persona perdida. Los pobladores le explicaron que el ingreso solo podía realizarse a caballo debido al estado del terreno.

Días después, varios vehículos regresaron acompañados por un tráiler con caballos. Los ocupantes se internaron hacia el paraje y fueron vistos salir cerca de las 16 con los animales cargados con «bultos blancos«. También hubo vecinos que dijeron haber visto personas apostadas en distintos cruces.

La avioneta y las matrículas que generan dudas

Otro dato incorporado al expediente fue el avistamiento de un helicóptero amarillo que sobrevoló el área y se desplazó de oeste a este.

La Justicia Federal, con intervención del juez Guillermo Molinari, pidió colaboración a Aviación Civil de la Provincia para acceder al lugar. La hipótesis inicial apunta a que la avioneta habría sufrido problemas mecánicos y realizó un aterrizaje forzoso.

La aeronave quedó atascada en el barro y, de acuerdo con la información difundida por medios santiagueños, un helicóptero habría llegado posteriormente para retirar al piloto y al copiloto.

Uno de los elementos que generó mayor atención fue la identificación de la aeronave. En el exterior llevaba una calcomanía que la presentaba como argentina, con la matrícula LV-JIR, mientras que dentro del habitáculo encontraron otra con la inscripción boliviana CP-3889.

La Justicia Federal mantiene distintas hipótesis abiertas y espera poder retirar la aeronave de los humedales para realizar nuevas pericias sobre el aparato.