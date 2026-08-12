Megaoperativo en el río Paraná: Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína y detuvo a cinco personas

Un megaoperativo contra el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires dejó un saldo de cinco detenidos y casi 500 kilos de cocaína secuestrados, tras una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del territorio bonaerense.

La Prefectura Naval Argentina informó que el procedimiento se realizó en el marco de una causa llevada adelante por el Juzgado Federal de Garantías de Bahía Blanca N°2, a cargo de la Dra. María Gabriela Marrón, ante la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y el Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura,

El megaoperativo

El Gobierno Nacional destacó la labor de Prefectura y detalló mediante un comunicado que el operativo comenzó en las aguas del río Paraná, a la altura de San Nicolás (Buenos Aires) y luego terminó con cinco allanamientos.

La investigación permitió determinar el accionar de una organización criminal trasnacional que estaría vinculada al hallazgo de 34 kilos de cocaína en un bolso estanco, ocurrido el pasado 2 de enero en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso.

Las tareas revelaron que la organización operaba principalmente entre las ciudades de Rosario, Ramallo, San Nicolás, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. Para ello utilizaban embarcaciones deportivas para la posible contaminación de buques mercantes en navegación.

Con esta información recabada, Prefectura realizó tareas de vigilancia en la ciudad bonaerense de Ramallo y allí identificó una embarcación tipo tracker con tres tripulantes a bordo que navegaba por el río Paraná.

Mientras continuaban con el seguimiento se pudo ver que la embarcación se aproximó a la costa donde cargó diversos bultos provenientes de una camioneta. La misma se dirigió luego hacia un buque de mayor porte que navegaba aguas arriba, a la altura del kilómetro 351 del río Paraná, en inmediaciones de la Rada Norte del puerto de San Nicolás.

A raíz de esta situación se le dio intervención a la Agrupación Albatros de la Prefectura y se trasladó la embarcación a la Prefectura San Nicolás para realizar las actuaciones correspondientes.

Casi 500 kilos de cocaína

Como resultado del operativo y por orden judicial, se secuestraron siete bolsos estancos que contenían 210 panes, con un peso de 232 kilos de cocaína. También fueron secuestrados: una camioneta Ford Ranger, una embarcación y su tráiler, cinco teléfonos celulares y un dispositivo GPS satelital.

En este primer sector cuatro hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Según lo revelado, uno de los detenidos registraba además una medida judicial vigente de prohibición de salida del país.

En paralelo, se ejecutaron allanamientos en la provincia de Buenos Aires (Ramallo, La Reja y Bernal Oeste, Quilmes). El operativo concluyó con la detención de un quinto hombre y el secuestro de otros 267 kilos de cocaína distribuidos en 240 panes, además de marihuana, celulares, dos vehículos, dos motocicletas y dispositivos electrónicos. También se incautaron bolsas transparentes, elementos de correaje tipo ganchos y bolsos estancos vacíos que presentaban envolturas y sellos idénticos a los panes decomisados previamente.