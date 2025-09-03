Múltiples allanamientos en tres viviendas por hechos de extorsión y robos en Luis Beltrán

La Policía de Río Negro llevó adelante un importante operativo en Luis Beltrán tras las denuncias por robos y amenazas ocurridos durante el fin de semana. En la tarde de este martes, por orden judicial, se realizaron tres allanamientos en viviendas del barrio Primeros Pobladores.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 19 y contó con el acompañamiento de la Brigada de Investigaciones de la Regional IV, el Gabinete de Criminalística y el Destacamento 133 de Rincón de Cruz.

Los hechos denunciados

La investigación se originó a partir de tres denuncias que apuntaban a un mismo sospechoso. La primera víctima fue un joven de 20 años, oriundo de Lamarque, que relató haber perdido su celular bajo un engaño de compra: el acusado se lo habría quitado con la promesa de pagarlo, pero nunca cumplió con lo pactado.

En los otros dos casos, la denunciante fue una mujer que aseguró haber sido víctima de extorsión. Según declaró, el sospechoso le exigió dinero para devolverle un objeto de su propiedad, además de amenazar con dañar su casa y agredir a sus hijas menores de edad.

Robo en la vivienda

Horas después, la misma víctima descubrió que su vivienda había sido violentada. Al regresar, encontró una ventana forzada, con el mosquitero roto, y constató el robo de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. El hecho generó alarma en el vecindario y motivó el inicio inmediato de tareas investigativas.

Los investigadores recopilaron descripciones físicas y declaraciones de las víctimas, sumadas a un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron situar al sospechoso cerca de los lugares y horarios en que ocurrieron los hechos.

Allanamientos y secuestros

Con esas pruebas, el Juez de Garantías de Choele Choel autorizó los allanamientos. En una de las viviendas allanadas se secuestraron tres teléfonos celulares que ahora serán peritados para determinar su procedencia.

En otro domicilio, donde residiría el principal sospechoso, se incautó indumentaria que coincide con las descripciones aportadas por las víctimas y registradas en las cámaras de seguridad. En el tercer domicilio, en tanto, el operativo no arrojó resultados.

Avances judiciales

Todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia, en el marco de las tres causas que se instruyen en la Comisaría 19 de Luis Beltrán. La investigación busca establecer la participación del presunto autor en los distintos hechos y avanzar en su eventual imputación formal.

Las diligencias realizadas forman parte de una estrategia de investigación que combina pruebas testimoniales, pericias y el análisis de material tecnológico. En las próximas horas, se espera que los teléfonos incautados sean sometidos a peritajes para determinar si corresponden a los sustraídos en los hechos denunciados.