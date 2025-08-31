Se quitó la tobillera electrónica y lo recapturaron en Bariloche: estuvo prófugo por varios días

El hombre se quitó la tobillera electrónica en Bariloche y estuvo prófugo hasta que fue recapturado este sábado.

La Policía de Río Negro recapturó en Bariloche a un hombre que se había quitado la tobillera electrónica y permaneció prófugo durante varios días. La detención se concretó este sábado, cuando efectivos de la comisaría 28º lograron individualizarlo en la intersección de Soldado Olavarría y Malvina Soledad.

El evadido había sido detenido el pasado 11 de agosto, tras una orden judicial que dispuso su captura. Cumplía prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico, pero el 22 de agosto se retiró el dispositivo y desde entonces se encontraba en fuga.

Cargos y nueva acusación

Luego de la recaptura, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde se le notificaron los cargos que ya pesaban en su contra. Además, la Justicia le sumó una nueva acusación por el delito de evasión, que se agrega a la causa original por la cual había sido detenido.

La Policía confirmó que el hombre quedó nuevamente a disposición de las autoridades judiciales, que ahora deberán definir su situación procesal y las medidas de seguridad correspondientes tras la fuga.