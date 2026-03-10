Murió un hombre en Centenario tras un confuso episodio: hay una investigación en marcha, qué se sabe

Un llamado alertó sobre un presunto robo en las calles Lugones y Peatonal 11. Foto: archivo.

Un hombre de Centenario murió este lunes luego de un presunto intento de robo en su casa ubicada en el barrio Los Pioneros. En medio del episodio, el hombre sufrió una convulsión, fue trasladado al hospital Natalio Burd y luego derivado al Castro Rendón donde finalmente falleció. Por el hecho, hubo dos demorados.

Los involucrados, tanto la víctima como los supuestos asaltantes, tienen antecedentes policiales. El comisario inspector Marcos Mazzone informó a Diario RÍO NEGRO que el hecho ocurrió este lunes cerca del mediodía a la altura de las calles Lugones y Peatonal 11. Entonces, un llamado alertó a la policía sobre un intento de robo en una casa.

Investigan la muerte de un hombre en Centenario

Mazzone detalló que al arribar los efectivos vieron a una pareja «sobre el techo de la vivienda». Se trata de un hombre de 27 años y una mujer de 26, oriundos de Centenario, quienes tienen antecedentes policiales y fueron demorados.

El llamado fue emitido por la propietaria, hermana del hombre que falleció. Mazzone informó que, según explicó la mujer, su hermano tenía «problemas renales y cardíacos».

Tras convulsionar, el hombre de 36 años fue trasladado al hospital local. Allí, el comisario comentó que llegó con «bajas pulsaciones«, pero que se «logró estabilizarlo». Luego fue trasladado al hospital Castro Rendón donde murió horas más tarde.

La víctima permanecía internada en el hospital Castro Rendón. Foto: archivo.

El Ministerio Público Fiscal informó a este medio que los resultados preliminares de autopsia arrojaron que «no hay indicios de participación de terceros» en el deceso. De todos modos, se comunicó que se ordenaron estudios complementarios.

También, el MPF descartó que los involucrados hayan querido ingresar a la vivienda. Según la información recolectada, es una pareja en situación de calle que permanecía en el techo de la vivienda.

Secuestran un arma y drogas en la casa de la víctima

Mazzone también explicó que como parte de la investigación se realizó un allanamiento en la casa de la víctima. En la vivienda se secuestró «un arma de fuego y estupefacientes», indicó.

Según precisaron familiares, el hombre tenía problemas de consumo. El comisario informó que la pareja fue liberada, pero que quedó sujeta a la investigación.