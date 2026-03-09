Cámaras de Cipolletti detectaron motos sospechosas y recuperaron una robada en Neuquén

Cámaras de seguridad detectaron motos sospechosas en Cipolletti. Tras un operativo policial, recuperaron una Honda robada en Neuquén.

Un operativo policial activado a partir del monitoreo en tiempo real de las cámaras de seguridad permitió recuperar una motocicleta robada y detener a sus ocupantes en la ciudad de Cipolletti. El procedimiento se inició cuando operadores del sistema de videovigilancia detectaron movimientos sospechosos de dos motos que circulaban juntas por distintos sectores de la ciudad.

La intervención permitió interceptar a uno de los rodados tras una breve persecución. Al verificar los datos en los sistemas oficiales, los efectivos confirmaron que una de las motos tenía un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado semanas atrás en la ciudad de Neuquén.

La alerta que inició el operativo

El hecho comenzó durante la tarde del domingo, cuando operadores del centro de monitoreo realizaban las tareas habituales de vigilancia a través del Sistema Integral de Prevención del Delito.

En ese contexto, una cámara ubicada en la zona de avenida Perón e Irigoyen registró el paso de dos motocicletas que circulaban juntas a alta velocidad. Mientras uno de los conductores llevaba casco, los otros dos ocupantes se desplazaban sin ningún tipo de protección, lo que llamó la atención de los operadores.

Ante esa situación, el personal del centro de monitoreo inició un seguimiento mediante las distintas cámaras instaladas en la ciudad y dio aviso a un móvil policial que patrullaba la zona para realizar una verificación preventiva.

Seguimiento en tiempo real por las cámaras

Minutos después, otro dispositivo de videovigilancia ubicado en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la calle Julio Dante Salto volvió a registrar a uno de los rodados.

Se trataba de una motocicleta negra de mayor cilindrada en la que se trasladaban dos hombres jóvenes. Ambos continuaban sin casco y llevaban una mochila oscura.

Con esa información, los operadores continuaron monitoreando cada movimiento de los sospechosos y transmitiendo los datos en tiempo real al personal policial que se dirigía hacia el sector.

Las cámaras permitieron observar que los motociclistas tomaban por calle Julio Dante Salto en dirección al sector de Isla Jordán.

Persecución y detención

Con las indicaciones brindadas desde el centro de monitoreo, el móvil policial logró ubicar a los sospechosos en la zona e inició un seguimiento que derivó en una breve persecución.

Finalmente, los ocupantes de la motocicleta fueron interceptados a la altura del sector donde funciona la Policía Montada.

Los efectivos lograron controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas y procedieron a identificar tanto a los ocupantes como a los vehículos involucrados.

Una moto robada en Neuquén

Durante la verificación del rodado en los sistemas oficiales, el personal policial detectó un dato clave: una de las motocicletas, una Honda CB190, tenía un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado a fines de enero en la ciudad de Neuquén.

Ante esa situación, la moto fue secuestrada para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes y poder restituirla a su propietario.

La otra motocicleta también quedó bajo resguardo policial mientras continúan las diligencias para determinar su situación.

El rol de la tecnología en la prevención

Desde la Policía destacaron que el procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre el centro de monitoreo y los móviles que patrullan la ciudad.

La detección inicial realizada por los operadores permitió activar el operativo a tiempo y seguir en detalle el recorrido de los sospechosos a través de distintas cámaras.

Este tipo de intervenciones, remarcaron desde la fuerza, demuestra el valor de la tecnología aplicada a la prevención del delito y la importancia del monitoreo permanente para responder rápidamente ante situaciones sospechosas.