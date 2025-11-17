Dos hombres murieron tras el incendio de una vivienda en Cipolletti: qué se sabe

Dos hombres fallecieron este lunes como consecuencia de un voraz incendio ocurrido en una vivienda ubicada sobre calle Río Gallegos, entre Pagano y Juan Vucetich, en el barrio San Lorenzo de Cipolletti. Las víctimas sufrieron gravísimas quemaduras durante el siniestro: uno de ellos murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado de urgencia al hospital bajo el protocolo de “Código Rojo”, donde finalmente perdió la vida.

Dos hombres murieron tras el incendio de una vivienda en barrio San Lorenzo de Cipolletti

En el hospital se alertaron de la situación cerca de las 18 hs cuando personal del SIARME encontró al hombre en la calle Río Gallegos y lo trasladó de urgencia. Según trascendió, una de las víctimas sería un hombre de entre 30 y 40 años, que se encontraba en una vivienda aparentemente abandonada. La víctima que falleció en el hospital tendría unos 50 años aproximadamente. La información fue confirmada por fuentes policiales a Diario Río Negro.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Tránsito Municipal, Policía de la Unidad 32 y agentes de Protección Civil, quienes realizaron tareas para controlar la escena y asistir en la emergencia.

La investigación continúa en curso para determinar las causas del incendio y las circunstancias en las que se encontraban las víctimas dentro de la vivienda.

El martes por la mañana, con luz solar, se harán las pericias propias del Gabinete de Criminalística para poder determinar el origen de las llamas y si existe algún indicio de criminalidad dentro de la vivienda.

Noticia en desarrollo.