El fiscal reveló detalles del crimen a la salida de un boliche cerca de Mar del Plata: «Es aberrante»

El crimen de Lucas Nahuel Larroque, el hombre de 30 años asesinado a golpes a la salida de un boliche en Batán, cerca de Mar del Plata, sumó en las últimas horas nuevos detalles revelados por el fiscal de la causa. La investigación está a cargo de Leandro Arévalo, titular de la UFI N°7 de General Pueyrredón, quien confirmó que el ataque será imputado como homicidio agravado por alevosía, al considerar que la víctima se encontraba indefensa.

La hipótesis fiscal: homicidio agravado por alevosía

El fiscal Arévalo explicó que la causa fue caratulada como homicidio agravado por alevosía, una figura penal que contempla situaciones en las que el agresor actúa cuando la víctima no puede defenderse.

“La alevosía tiene la característica de matar cuando la víctima está indefensa. Cuando voy a dar muerte a alguien sabiendo que no se puede defender”, sostuvo el funcionario judicial.

En ese sentido, calificó el ataque como “aberrante”, remarcando que Larroque intentaba incorporarse cuando fue sorprendido por el acusado.

La reconstrucción del ataque a la salida del boliche

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hecho ocurrió a la salida de un boliche ubicado en la zona de Batán, en el partido de General Pueyrredón.

Larroque habría intervenido para defender a la hija de su pareja y a una amiga, luego de una discusión entre jóvenes. Se acercó con la intención de separar a un grupo de chicas que discutía, pero fue atacado de manera sorpresiva.

El acusado fue identificado como Lautaro Galván Vieytes, de 18 años, quien permanece detenido.

“Lo golpea en el piso y vuelve a agredirlo”

Arévalo detalló que la víctima fue derribada de un golpe inicial y luego atacada brutalmente mientras estaba en el suelo. “Lo golpea, lo alcanza a tumbar, lo vuelve a golpear en el piso, luego vuelve a terminar de liquidarlo”, relató el fiscal.

Según explicó, no se trató de una agresión única: tras la primera patada, el atacante volvió a correr hacia Larroque y le asestó un segundo golpe en la cabeza cuando ya estaba indefenso.

Videos y un audio clave que complican al acusado

La Fiscalía confirmó que existen varios registros fílmicos del ataque, grabados por testigos. Uno de los videos, en particular, contiene un audio que podría resultar determinante.

“Primero de esta patada se escucha decir ‘uh, lo mató’”, indicó Arévalo.

El fiscal sostuvo que la brutalidad del ataque quedó registrada y que la segunda patada fue ejecutada cuando la víctima estaba completamente indefensa en el piso.

Un solo autor y sin indicios de participación de terceros

Uno de los puntos centrales que remarcó Arévalo es que, hasta el momento, la Justicia sostiene que el agresor actuó solo. “No hay otro involucrado. El autor de las dos patadas es el mismo”, aseguró.

También aclaró que no hubo premeditación previa, ya que Larroque no formaba parte del conflicto inicial que se desarrollaba en el lugar.

Detenidos e indagatoria en las próximas horas

El joven de 18 años permanece detenido y será indagado en las próximas horas por el fiscal Arévalo, quien adelantó que formalizará la imputación por homicidio agravado por alevosía.

Por el hecho también fue arrestada una mujer de 24 años, acusada de resistencia a la autoridad, por intentar impedir el accionar policial durante el procedimiento.

El cuerpo de Larroque fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Informe preliminar de autopsia: traumatismo de cráneo severo

El informe preliminar determinó que la víctima sufrió un traumatismo de cráneo severo, con pérdida de masa encefálica y hemorragia intracraneal.

Larroque ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con asistencia respiratoria, pero falleció producto de la gravedad de las lesiones.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras los investigadores analizan los registros audiovisuales y testimonios para avanzar en el proceso judicial.