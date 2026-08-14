Franco Colapinto reveló las claves de su mejora en Alpine: «No podía entenderlo»

Franco Colapinto atraviesa el receso de verano de la Fórmula 1. Luego de 11 carreras, el argentino vive su mejor temporada en la máxima categoría, tras sumar en seis fechas, con un Alpine que arrancó el año de gran manera pero no pudo consolidarse.

En una entrevista con Motosport, el argentino analizó el inicio de la temporada: «En los test de invierno me sentí muy fuerte y cómodo, pero apenas pasamos a utilizar dos autos en las primeras carreras, tuve muchas dificultades«.

Colapinto terminó 15° en Hungría en la última carrera antes del parate.

Y explicó sus sensaciones en las primeras fechas del año: «Seguía sintiéndome bien en el auto, pero miraba los tiempos por vuelta y esa era la parte que realmente no podía entender o asimilar. Lo más importante como piloto es entender siempre por qué suceden las cosas y muchas veces durante las primeras carreras no podía entenderlo«.

Luego, Franco hizo hincapié en cómo influyeron las mejoras en el A526 tras el parate de abril: «Cuando juntamos todo el paquete después de las primeras tres carreras, todo simplemente mejoró y desaparecieron esas cinco centésimas que estaba perdiendo en cada curva«.

Aunque tampoco tiene claro qué fue lo que ayudó a esta mejora: «Es difícil saber exactamente qué ocurrió o por qué sucedió, porque cuando cambiás muchas cosas es complicado decir: ‘Esta es la razón por la que ahora somos más rápidos'».

Además, resaltó la importancia del factor eléctrico en esta temporada: «La gestión de la energía es un elemento clave con el que ahora somos realmente consistentes«. Y advirtió un antes y un después leugo del GP de Japón: «Nos volvimos mucho más consistentes y ese es uno de los pasos que hemos dado como equipo».

Colapinto volverá a la pista en una semana: el próximo 21 hasta el 23 de agosto regresará la acción en el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. Serán días claves para el piloto de Alpine, ya que hay grandes chances que después de esta carrera la escudería francesa confirme su continuidad en el equipo para la temporada 2027.