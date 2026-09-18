Detuvieron al exmanager de Callejero Fino tras una grave denuncia del cantante: qué se sabe

Carlos Mauricio “Mauri” Fernández fue detenido este viernes en un barrio cerrado de Escobar, acusado de amenazas coactivas contra Callejero Fino. La investigación sumó un nuevo capítulo mientras el cantante continúa preso desde fines de agosto por la portación ilegal de un arma de guerra.

El exmanager de Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, fue detenido este viernes acusado de haber amenazado en reiteradas oportunidades al cantante, quien permanece preso desde fines de agosto en una causa por portación ilegal de arma de guerra.

Se trata de Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, de 39 años, quien fue arrestado durante un allanamiento realizado por la Policía Bonaerense en una vivienda del barrio cerrado Maschwitz Club, en Escobar, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

La detención fue ordenada por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez, en el marco de una investigación por amenazas coactivas iniciada a partir de una denuncia del propio Alvarenga.

La denuncia de Callejero Fino contra su exmanager

La investigación contra Fernández adquiere especial relevancia por un dato surgido de las declaraciones del cantante. Callejero Fino habría manifestado que llevaba un arma para protegerse, en medio de las presuntas amenazas que recibía.

Con la orden judicial, efectivos de la Comisaría 4ª de Tigre se trasladaron hasta la propiedad de Escobar y concretaron la detención.

Durante el operativo, los investigadores también secuestraron un Volkswagen Bora negro y un teléfono celular, elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Según la información conocida hasta el momento, Fernández cuenta con antecedentes penales por robo calificado en poblado y en banda.

Por qué está detenido Callejero Fino

La nueva investigación se desarrolla mientras Callejero Fino continúa detenido por un episodio ocurrido el 30 de agosto en Villa La Ñata, partido de Tigre.

Todo comenzó cuando efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente y decidieron interceptarla.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron en el interior del vehículo una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. Alvarenga fue detenido junto con un familiar que lo acompañaba, aunque posteriormente este último recuperó la libertad.

Desde entonces, el músico permanece detenido acusado de portación ilegal de arma de guerra.

La detención de su exmanager abre ahora una nueva línea dentro de la historia: la Justicia deberá determinar el alcance de las presuntas amenazas denunciadas por el cantante y si ese contexto guarda relación con las explicaciones que dio sobre por qué llevaba el arma.