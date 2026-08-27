Alerta por amenazas de Rusia a miembros de la OTAN: el director de la CIA busca evitarlo con una reunión en Moscú

Rusia bombardeó ciudades de toda Ucrania con misiles y drones en una ofensiva que comenzó después del anochecer el miércoles y continuó hasta el jueves, con explosiones resonando alrededor de la capital, Kiev, durante la mañana. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, advirtió a Moscú que no ataque a países miembros de la OTAN y se elevó la alerta en Europa.

Ucrania tiene una escasez acuciante de misiles de defensa antiaérea Patriot, relevantes para poder contrarrestar las ofensivas.

Director de la CIA busca evitar ataques rusos a miembros de la OTAN

La visita a Moscú de John Ratcliffe, buscó alertar a Rusia de que no ataque a miembros de la OTAN, informaron el periódico The Wall Street Journal y la cadena CBS News.

La visita se produjo después de nuevas evaluaciones de inteligencia de los Estados Unidos, según las cuales el presidente ruso, Vladimir Putin, podría tratar de poner a prueba la determinación de la OTAN con un ataque limitado contra un país aliado en los próximos años.

Ratcliffe mantuvo conversaciones con funcionarios de inteligencia rusos, pero no se reunió con Putin, advirtió ayer el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien añadió que Putin fue informado sobre las conversaciones.

El jefe de la CIA también planteó la cuestión de Irán durante las conversaciones y advirtió de sanciones adicionales si el estrecho de Ormuz no reabre al tráfico marítimo, indicó CBS News, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Con anterioridad el miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la visita de Ratcliffe en una entrevista con el presentador de radio Glenn Beck, describiéndola como un viaje “semirrutinario” y afirmando que “algo podría salir” de la visita.

Fue la primera visita de Ratcliffe a Rusia de la que se tiene conocimiento público desde que asumiera el cargo de director de la CIA

Ataque de Rusia contra nueve ciudades ucranianas

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas llevaron a cabo un ataque “masivo” durante la noche contra objetivos en nueve ciudades ucranianas. Describió los blancos como relacionados con el ámbito militar, incluyendo instalaciones industriales, refinerías de petróleo, centros logísticos e infraestructura portuaria.

Zonas civiles, incluyendo bloques de apartamentos, sufrieron daños. El bombardeo mató a una mujer de 78 años en la región de Zaporiyia, en el sur del país, y dejó al menos nueve heridos en otros lugares, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

“Rusia sigue invirtiendo en misiles y en expandir su guerra, y eso significa que se necesitan más contramedidas”, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en redes sociales señalando las promesas hechas a principios de semana por países europeos de proporcionar más ayuda de defensa antiaérea.

Con AP y Noticias Argentinas