Narcotráfico en Cipolletti: descubren un búnker que vendía cocaína en el barrio 1.200 Viviendas

En un nuevo golpe al narcomenudeo en la región, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular un centro de expendio de estupefacientes que operaba en el corazón del barrio 1.200 Viviendas. El operativo se dio en el marco de las políticas de lucha contra el narcotráfico impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Denuncia anónima y vigilancia

La investigación se originó a mediados de enero de este año, luego de que una denuncia anónima alertara sobre una finca en Cipolletti que funcionaba como punto de venta de cocaína.

Bajo las directivas del fiscal Sebastián Gallardo (Unidad Fiscal de General Roca) y la Auxiliar Fiscal Greta Domina, la División Antidrogas Cipolletti de la PFA inició tareas de campo y análisis de datos. Los investigadores confirmaron que los sospechosos no solo vendían la droga dentro de la vivienda, sino que también realizaban las transacciones en la calle, a la vista de transeúntes y vecinos del barrio.

Parte de la sustancia secuestrada.

Allanamiento y secuestro

Con las pruebas recolectadas, el juez federal Hugo Horacio Greca ordenó el allanamiento de un inmueble ubicado sobre la calle La Plata Este. Durante el procedimiento, las fuerzas federales lograron incautar 121 envoltorios de clorhidrato de cocaína listos para su comercialización.

También secuestraron $200.700 en efectivo, presuntamente fruto de las ventas ilícitas, junto a una balanza de precisión y tres teléfonos celulares.

Situación procesal de los detenidos

En el lugar fueron identificados dos hombres de nacionalidad argentina, de 18 y 28 años, quienes quedaron imputados en la causa.

En el imueble había dinero en efectivo presuntamente obtenido con la venta de cocaína.

Tanto los detenidos como el material secuestrado fueron puestos a disposición del Juzgado Federal de Garantías de General Roca por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).