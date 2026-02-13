Desmantelan un vivero narco en Fernández Oro: la banda distribuía la droga por Telegram

Tras una investigación que se extendió por casi un año, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina lograron desbaratar una organización criminal dedicada al cultivo y comercialización de estupefacientes. El procedimiento culminó con un allanamiento en una vivienda de la localidad rionegrina, donde funcionaba un centro logístico de producción a gran escala.

Una investigación iniciada en la red

Las pesquisas, lideradas por la División Antidrogas Cipolletti, comenzaron en mayo de 2025 mediante tareas de campo y ciberpatrullaje. Bajo la supervisión del Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, y la Unidad Fiscal del Dr. Matías Zanona, se logró identificar que el domicilio investigado operaba bajo la modalidad de «delivery».

La organización utilizaba la aplicación de mensajería Telegram para captar clientes y coordinar las entregas, intentando evadir los controles policiales mediante el anonimato que ofrece la plataforma.

Tecnología y grandes dimensiones

Durante el registro del inmueble, los efectivos se encontraron con una infraestructura de alta complejidad tecnológica. El lugar contaba con sistema «Indoor» equipado con controles de temperatura y ventilación para optimizar el crecimiento de las plantas en el interior.

También se detectó una plantación exterior dispuesta en el patio trasero donde se halló un cultivo de grandes dimensiones con 81 plantas de cannabis sativa (con una altura que oscilaba los 30 cm y los 2 metros).

Balanzas, insumos para el cultivo y 420 gramos de cogollos de marihuana también fueron secuestrados.

Detenidos y material incautado

Además del estupefaciente y la tecnología de cultivo, la policía secuestró 196 mil pesos en efectivo —presuntamente derivados de la venta ilícita— y teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la investigación.

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en el lugar y quedó, junto con los elementos secuestrados, a disposición de la justicia federal por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas).