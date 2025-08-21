Neuquén: secuestran truchas en control sobre la Ruta 40 rumbo a Bariloche y aplican multas

La carga secuestrada quedó a disposición de la Intendencia de Parques Nacionales. Foto: gentileza.

En un control nocturno sobre la Ruta Nacional 40, la Policía de Neuquén sorprendió a un conductor que trasladaba pescado de manera ilegal hacia Bariloche. Según confirmaron desde la fuerza, se incautaron «26 truchas y otros elementos de pesca”.

Operativo de invierno con controles que sorprendieron a los conductores

El control vehicular se realizó a la altura del kilómetro 2056 de la Ruta 40, en inmediaciones del Destacamento Nahuel Huapi. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo que circulaba hacia la zona cordillerana y procedieron a la verificación de la carga.

Durante la inspección se descubrió una conservadora en la parte trasera y una bolsa de nylon transparente. En su interior había numerosos ejemplares de pescado, que luego fueron examinados por personal especializado de Parques Nacionales.

El hallazgo ocurrió en un vehículo que se dirigía a San Carlos de Bariloche. Foto: gentileza.

La intervención confirmó la infracción a la Ley de Pesca. Los inspectores corroboraron que los ejemplares correspondían a la especie trucha y que no se cumplía con los permisos reglamentarios exigidos en la región.

Parques Nacionales confirmó el hallazgo y labró el acta correspondiente

Ante la sospecha de irregularidades, la Policía dio aviso inmediato a Parques Nacionales – Seccional Limay. Los agentes constataron que “se trataba de 26 truchas” y registraron en un acta oficial el decomiso de los ejemplares y de los equipos de pesca incautados.

Las truchas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Intendencia de Parques Nacionales.

El procedimiento se enmarca en el Operativo Invierno que lleva adelante la fuerza provincial, con controles en rutas estratégicas y puntos turísticos para prevenir delitos e infracciones.