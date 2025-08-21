Neuquén: secuestran truchas en control sobre la Ruta 40 rumbo a Bariloche y aplican multas
La Policía neuquina interceptó una camioneta y halló decenas de ejemplares. Los efectivos actuaron junto a Parques Nacionales.
En un control nocturno sobre la Ruta Nacional 40, la Policía de Neuquén sorprendió a un conductor que trasladaba pescado de manera ilegal hacia Bariloche. Según confirmaron desde la fuerza, se incautaron «26 truchas y otros elementos de pesca”.
Operativo de invierno con controles que sorprendieron a los conductores
El control vehicular se realizó a la altura del kilómetro 2056 de la Ruta 40, en inmediaciones del Destacamento Nahuel Huapi. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo que circulaba hacia la zona cordillerana y procedieron a la verificación de la carga.
Durante la inspección se descubrió una conservadora en la parte trasera y una bolsa de nylon transparente. En su interior había numerosos ejemplares de pescado, que luego fueron examinados por personal especializado de Parques Nacionales.
La intervención confirmó la infracción a la Ley de Pesca. Los inspectores corroboraron que los ejemplares correspondían a la especie trucha y que no se cumplía con los permisos reglamentarios exigidos en la región.
Parques Nacionales confirmó el hallazgo y labró el acta correspondiente
Ante la sospecha de irregularidades, la Policía dio aviso inmediato a Parques Nacionales – Seccional Limay. Los agentes constataron que “se trataba de 26 truchas” y registraron en un acta oficial el decomiso de los ejemplares y de los equipos de pesca incautados.
Las truchas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Intendencia de Parques Nacionales.
El procedimiento se enmarca en el Operativo Invierno que lleva adelante la fuerza provincial, con controles en rutas estratégicas y puntos turísticos para prevenir delitos e infracciones.
