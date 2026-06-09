Apareció un video de Barrelier y Andreani en el Ford Ka: aseguran que fue después del femicidio de Agostina Vega

Un video incorporado a la investigación por el femicidio de Agostina Vega muestra por primera vez al principal acusado, Claudio Barrelier, junto a Soledad Andreani, la dueña del vehículo utilizado en el crimen. La filmación corresponde al lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13 horas, en el barrio Yofre de la ciudad de Córdoba.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad de un domo policial desde una distancia de 400 metros y fueron difundidas por el canal El Doce TV.

Según la reconstrucción judicial que difundió Infobae, ese mismo lunes Barrelier habría utilizado el Ford Ka negro -propiedad de Andreani- para trasladar y descartar los restos de la víctima en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Exclusivo: el video de Barrelier junto a Soledad Andreani y el Ford Ka negro luego del femicidio de Agostina Vega. 🚨



La filmación corresponde al lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13. Según la investigación, ese auto habría sido utilizado por Barrelier para trasladar y… pic.twitter.com/W91bXsYgRg — eldoce (@eldoceoficial) June 9, 2026

De acuerdo con los investigadores liderados por el fiscal Raúl Garzón, el registro fílmico fue captado poco después de la franja horaria considerada clave para el ocultamiento del cuerpo, la cual se ubica entre las 10 y las 12 del mediodía.

Cabe recordar que el fiscal sostiene que el asesinato ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24 en la vivienda del barrio Cofico donde residía el imputado.

La secuencia clave y el detalle del baúl

En la grabación se observa el automóvil estacionado frente a un comercio. Primero desciende Andreani, vestida con un buzo claro, riñonera y lentes oscuros, a quien se la ve hablando por teléfono. Minutos después aparece Barrelier, quien baja del asiento del conductor y mantiene una conversación con la mujer.

La atención de los peritos se centró en un momento específico de la secuencia: el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula lo que aparenta ser una frazada o lona que se encontraba en su interior. Luego de revisarla, la dobla cuidadosamente y la vuelve a guardar. Más tarde, ambos realizan compras en el local y cargan distintos elementos dentro del vehículo.

El detalle de la manta retirada del baúl cobra un interés mayúsculo a la luz de una declaración brindada por Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por encubrimiento que residía en una habitación de la misma casa donde ocurrió el crimen.

En una entrevista televisiva previa a su arresto, el hombre había asegurado que, tras la desaparición de Agostina, encontró reemplazado el acolchado de su cama, una circunstancia que él mismo calificó como sumamente llamativa.

La defensa de Andreani ratificó la versión de su clienta

La difusión de este material se produjo un día después de la detención de Andreani, quien quedó formalmente imputada por encubrimiento agravado. En el expediente consta, además, que el automóvil fue lavado después de haber sido utilizado por el principal sospechoso. Sin embargo, Marina Romano, abogada defensora de la mujer, sostuvo que las imágenes difundidas coinciden plenamente con la versión que su clienta ya había brindado ante la fiscalía.

Según explicó la letrada, Andreani declaró que aquel día feriado estuvo junto a Barrelier en un kiosco y posteriormente se dirigieron a una ferretería para comprar materiales destinados a reparar una puerta.

De acuerdo con su defensa, esos movimientos cotidianos son los que quedaron registrados en las cámaras de seguridad. A su vez, Romano indicó que la acusada atraviesa actualmente una crisis de salud mental y permanece internada en un hospital neuropsiquiátrico a la espera de un diagnóstico definitivo.