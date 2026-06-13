Operativo en la Ruta 23: secuestran más de 100 kilos de carne transportada sin habilitación

En el marco de un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 23, personal de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro secuestró más de 100 kilogramos de carne vacuna que era transportada de manera irregular, sin cumplir con las condiciones sanitarias y legales exigidas por la normativa vigente.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Brigada Rural con asiento en Bariloche, quienes detuvieron la marcha de una camioneta Renault Duster para realizar una inspección de rutina.

Durante la requisa, los uniformados detectaron que en la parte trasera del vehículo se trasladaban 18 bolsas con distintos cortes de carne vacuna, que totalizaban aproximadamente 100 kilogramos.

Al solicitar la documentación correspondiente, los efectivos comprobaron que la mercadería era transportada sin la habilitación requerida y en un vehículo no autorizado para ese tipo de actividad, incumpliendo las condiciones sanitarias establecidas para el traslado y comercialización de productos cárnicos.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la totalidad de la carne y al inicio de actuaciones por presuntas infracciones a la Ley Provincial N.º 2534, relacionada con la faena clandestina y el transporte ilegal de carne, además de incumplimientos a la normativa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Desde la fuerza destacaron que este tipo de controles forma parte de las tareas preventivas que desarrollan las Brigadas Rurales de la Policía de Río Negro en conjunto con unidades de Seguridad Vial, con el objetivo de combatir delitos rurales y garantizar las condiciones sanitarias en el transporte de alimentos destinados al consumo.