Operativo en Valcheta: decomisaron 150 kilos de carne equina que eran trasladados bajo una lona

La carga era trasladada envuelta en una lona y sin la documentación requerida. Foto: gentileza.

Un control vehicular realizado el martes por la mañana en la Ruta Provincial 60, en cercanías de Valcheta, terminó con el secuestro de 150 kilos de carne equina que eran transportados sin condiciones sanitarias ni documentación habilitante.

Durante la inspección, los efectivos detuvieron una camioneta y observaron en su interior trozos de carne. Al solicitar la documentación correspondiente, constataron que se trataba de un animal equino faenado, envuelto en una lona y sin las habilitaciones necesarias.

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Destacamento Policial 110° del paraje Chanquin Macachín, dependiente de la Comisaría 15° de Valcheta, en el marco de los controles preventivos que se realizan en la zona.

Autoridades supervisaron el procedimiento y dispusieron la incineración. Foto: gentileza.

Ordenaron incinerar la carne y aplicar una infracción al conductor

Ante la situación, se dio intervención al Director de Ganadería de la Provincia de Río Negro, quien dispuso el decomiso del producto y ordenó su incineración en el predio del basurero municipal.

Además, al conductor del vehículo se le labró la infracción correspondiente conforme a lo establecido por la Ley Provincial N° 2534, con supervisión de la Dirección de Ganadería.