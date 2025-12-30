Fuga y persecución en un cruce a Chile: intentaron ingresar a Argentina con una millonaria carga de pirotecnia

Un operativo de Gendarmería Nacional incautó una millonaria carga de pirotecnia ilegal. El vehículo de procedencia chilena evadió el control, y tras una breve persecución los conductores abandonaron el transporte y la encomienda. No es el primer registro de detención en el mes por el mismo paso internacional.

Tras la ilegalización de la pirotecnia sonora, para proteger el bienestar de las personas con trastornos, sensibilidad auditiva y a los animales, derivó en el aumento de la venta ilegal de los elementos de estruendo típicos en festividades.

Cerca de las fiestas de fin de año, el mercado ilegal de la pirotecnia aumenta, lo que deriva en un aumento de controles y fiscalizaciones de tráfico de cargas pirotécnicas.

En el paso fronterizo «Los Libertadores» en Mendoza, se detuvo al móvil del país trasandino cerca de Los Penitentes. Contaba con más de 100 millones de pesos en valor de carga.

En lo que va de mes, es el segundo operativo realizado en el paso. El 3 de diciembre detectaron y detuvieron a un vehículo que transportaba 101 cajas de elementos y variedades de fuegos artificiales sonoros y luminosos.

Es el segundo operativo de pirotecnia en el mismo paso en diciembre (Foto: Gendarmería Nacional)

Furgón chileno abandonado con carga millonaria: el accionar de Gendarmería Nacional

El procedimiento fue realizado por el Escuadrón 27 “Uspallata”, quienes intentaron detener el rodado para una inspección rutinaria. El conductor ignoró las señales de detención y se dio a la fuga, lo que activó la alerta inmediata a los puestos de control de la zona.

El vehículo se localizó horas más tarde sin personas adentro, pero con 152 cajas de fuegos artificiales que fueron fiscalizados por el magistrado interviniente, levantamiento de huellas e inspección de los elementos con testigos.

Se llevó el vehículo a la sección Reforzada «Punta de Vacas» donde se contabilizaron las 152 cajas de pirotecnia ilegal, bajo la infracción de la Ley 22.415. Personal de ARCA evalúo el total de la mercadería incautada, que asciende a 119 millones de pesos, según confirmaron fuentes oficiales.