Persecución en Viedma: la Policía atrapó a un hombre de 37 años que arrojó un arma en la calle

La Policía atrapó a un hombre de 37 años en Viedma. Foto: gentileza.

Un hombre de 37 años fue interceptado este martes por la Policía de Viedma tras intentar escapar luego de arrojar varios objetos a la vía pública, entre ellos un arma de fuego tipo escopeta con culata de madera.

El procedimiento se realizó en la zona de calles 30 y 20, durante un operativo llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones en el marco de tareas investigativas.

La Policía secuestró una escopeta y varios elementos durante el operativo. Foto: gentileza.

Además del arma, se secuestraron un tester, pinzas para carga de batería de automóvil y un cargador de batería.

El detenido fue puesto bajo custodia y la fiscalía definirá los pasos a seguir

Tras su detención, el hombre fue trasladado por personal de la Comisaría 38°, mientras la Fiscalía de turno supervisó las diligencias y dio las directivas correspondientes para continuar con la investigación.