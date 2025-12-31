ESCUCHÁ RN RADIO
Policiales

Persecución en Viedma: la Policía atrapó a un hombre de 37 años que arrojó un arma en la calle

Tras una breve persecución, el hombre quedó a disposición de la Justicia, que impartió las directivas para avanzar con la investigación.

Por Redacción

La Policía atrapó a un hombre de 37 años en Viedma. Foto: gentileza.

Un hombre de 37 años fue interceptado este martes por la Policía de Viedma tras intentar escapar luego de arrojar varios objetos a la vía pública, entre ellos un arma de fuego tipo escopeta con culata de madera.

El procedimiento se realizó en la zona de calles 30 y 20, durante un operativo llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones en el marco de tareas investigativas.

La Policía secuestró una escopeta y varios elementos durante el operativo. Foto: gentileza.

Además del arma, se secuestraron un tester, pinzas para carga de batería de automóvil y un cargador de batería.

El detenido fue puesto bajo custodia y la fiscalía definirá los pasos a seguir

Tras su detención, el hombre fue trasladado por personal de la Comisaría 38°, mientras la Fiscalía de turno supervisó las diligencias y dio las directivas correspondientes para continuar con la investigación.


