Persecución en Viedma: la Policía atrapó a un hombre de 37 años que arrojó un arma en la calle
Tras una breve persecución, el hombre quedó a disposición de la Justicia, que impartió las directivas para avanzar con la investigación.
Un hombre de 37 años fue interceptado este martes por la Policía de Viedma tras intentar escapar luego de arrojar varios objetos a la vía pública, entre ellos un arma de fuego tipo escopeta con culata de madera.
El procedimiento se realizó en la zona de calles 30 y 20, durante un operativo llevado adelante por personal de la Brigada de Investigaciones en el marco de tareas investigativas.
Además del arma, se secuestraron un tester, pinzas para carga de batería de automóvil y un cargador de batería.
El detenido fue puesto bajo custodia y la fiscalía definirá los pasos a seguir
Tras su detención, el hombre fue trasladado por personal de la Comisaría 38°, mientras la Fiscalía de turno supervisó las diligencias y dio las directivas correspondientes para continuar con la investigación.
