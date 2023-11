Otro ataque a la red eléctrica, pero con una consecuencia más grave: no hay transformadores para reponer

Después del tercer robo sufrido en menos de una semana, la empresa Edersa anunció este viernes que no tiene transformadores para reponer y que un sector de Cervantes pasará un tiempo “indefinido” sin servicio eléctrico.

La situación afectará a decenas de usuarios de la zona rural del Alto Valle, que se encuentran dentro del radio donde delincuentes vandalizaron y sustrajeron tres transformadores de distribución eléctrica y más de 1.000 metros de cable de media tensión.

De acuerdo con un informe emitido por la compañía, los últimos ataques contra instalaciones eléctricas en Cervantes se registraron durante las madrugadas del miércoles y de hoy, pero ya habían robado el martes de esta semana y el sábado 18.

“Es más, desde enero a la fecha se cuentan 34 ataques en media tensión en Cervantes, contabilizando más de 12.000 metros de cable de media tensión robados y 21 transformadores”, detallaron desde la empresa.

Los ataques recientes ocurrieron otra vez en la zona cercana a la Chacra 278, sobre la Ruta Nacional 22, un lugar donde hubo reiterados delitos contra el sistema de energía eléctrica durante este año. “En ese mismo sitio se produjeron los últimos 5 robos en media tensión: el sábado 11 de este mes (se llevaron 270 metros de cable de media tensión); el sábado 18 (300 metros); el martes pasado (270 metros); el miércoles (600 metros); y hoy (300 metros y un transformador vandalizado)”, consignó el reporte de Edersa.

De esta forma, los afectados por el corte de servicio volvieron a ser los vecinos y productores del barrio Colonia Fátima, loteo Peumayén, y sectores aledaños.

“A esta altura, no tenemos transformadores de esa potencia para reponer, por lo que no podemos precisar cuándo volverá a normalizarse el servicio en ese sector rural donde están instaladas las chacras N° 313, 314, 315 y 316”, lamentó una fuente de la distribuidora, que aclaró: “Logramos anillar desde otro alimentador troncal para abastecer los barrios, pero no podemos hacerlo técnicamente para las chacras más afectadas”.

La misma voz operativa de la empresa indicó que los ataques contra las instalaciones eléctricas son “tan recurrentes”, que “ya en almacenes no quedan transformadores para reponer. Y la problemática se agudiza debido a que no se consiguen en el mercado, por la situación de las importaciones, que es de público conocimiento”.