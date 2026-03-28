Persecusión en Neuquén: robaron una camioneta y el Centro de Monitoreo los descubrió circulando con una patente falsa

Una persecución policial terminó con dos detenidos en Neuquén este viernes por la noche. El operativo se inició tras el robo de una Volkswagen Amarok en horas de la mañana. Más tarde, el Centro de Monitoreo Urbano detectó el vehículo circulando con una patente falsa por la ciudad.

El hecho comenzó cuando una mujer denunció el robo de su vehículo tras ser asaltada por un hombre con un arma. Horas después, el rodado fue detectado circulando con patente adulterada, lo que activó un operativo de la Comisaría 21°.

Robo de camioneta en Neuquén desató una persecución policial

Según la información difundida por la Policía, el seguimiento se inició cuando los efectivos intentaron interceptar la camioneta. Los ocupantes escaparon y comenzó una persecución por distintas calles de la ciudad.

Durante la fuga, los sospechosos amenazaron con un arma al personal, aunque sin realizar disparos. El operativo continuó con apoyo de distintas unidades en la zona.

La camioneta Volkswagen Amarok que fue robada. Fotos: gentileza.

El seguimiento finalizó cuando el vehículo terminó incrustado sobre una vereda. Entonces, los tres sospechosos descendieron de la camioneta y escaparon a pie. En ese momento, descartaron el arma en el patio de una casa. Inmediatamente el arma fue secuestrada y quedó bajo resguardo judicial. Seguidamente, la Policía desplegó un operativo de rastrillaje para dar con los sospechosos.

Como resultado, solo dos hombres fueron demorados y luego notificados de su detención. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la investigación. La Policía destacó que el vehículo fue secuestrado y que no se registraron personas lesionadas. Además indicaron que un móvil resultó dañado durante el procedimiento.