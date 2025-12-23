Cayó en Neuquén una red que vendía cigarrillos electrónicos y secuestran 240 millones de pesos en droga

La Policía Federal encontró dispositivos de vapeo en al menos siete locaciones de Neuquén.

Una investigación encabezada por la Oficina de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Neuquén permitió desarticular una red que, bajo la fachada de venta de vapeadores electrónicos, comercializaba marihuana y hongos alucinógenos en la capital provincial y otras localidades del Alto Valle. La causa estuvo a cargo de la fiscal Vanesa Rebolledo y del auxiliar fiscal Ignacio Oller, y se inició a partir de denuncias vinculadas al contrabando de dispositivos prohibidos por ley en el país. El operativo significó uno de los mayores secuestros en materia de narcóticos de la región, superando los 240 millones en cannabis y productos redilados.

El origen de la causa

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO el expediente se abrió el 2 de octubre tras una denuncia presentada por el área legal de la Aduana de Neuquén, dependiente de la Dirección Regional Aduanera Río Colorado (ARCA). La razón: el presunto delito de encubrimiento de contrabando.

Los informes iniciales detectaron que, a través de redes sociales —principalmente Instagram—, se promocionaba la venta de vapeadores con aceite de cannabis (resina), desde un local ubicado en calle José Fava al 300, con opción de compra online.

En paralelo, se recibió una denuncia anónima que apuntaba a una mujer que vendía productos similares desde un domicilio en calle Huilliches al 1200. Las averiguaciones permitieron vincularla con movimientos sospechosos en billeteras virtuales, compatibles con ventas no declaradas.

Los locales allanados estaban ubicados en distintos puntos de la capital neuquina.

Locales bajo la lupa

Con el avance de la pesquisa, la Aduana amplió la información e incorporó otros puntos de venta: comercios ubicados en calles Rivadavia al 500, Alberdi al 300, San Martín al 3000 y Varvarco, además de un local de artículos para celulares en Coronel Godoy al 400.

También se detectaron espacios asociados en Cipolletti y Fernández Oro, lo que evidenció una operatoria más amplia y organizada.

Ciberpatrullaje y tareas de campo

El 8 de octubre, el Ministerio Público Fiscal encomendó a la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina tareas de campo y ciberpatrullaje. Los informes confirmaron que los comercios publicitaban abiertamente vaporizadores y dispositivos para inhalar aerosoles y líquidos, pese a que su importación y comercialización están prohibidas en Argentina.

Durante las inspecciones, los investigadores constataron la presencia de vaporizadores, plantas de marihuana en macetas e incluso invernaderos dentro de algunos locales.

La causa estuvo a cargo de la fiscal Vanesa Rebolledo y del auxiliar fiscal Ignacio Oller.

Agente revelador y modalidad de venta

Debido la complejidad del caso y para lograr establecer la trazabilidad del producto ilegal, en la causa se autorizó el uso de un “agente revelador”, una técnica judicial que permitió simular compras para reconstruir el circuito de comercialización.

Este mecanismo fue clave para identificar cómo se publicitaban los productos, cómo se concretaban las transacciones y dónde se almacenaba la droga.

Para la investigación se usó la técnica de «agente encubierto».

Allanamientos y secuestros

El lunes 22 de diciembre se realizaron allanamientos en distintos domicilios y locales comerciales. En uno de los procedimientos, en calle Fava, se secuestró un kilo de marihuana en cogollos.

En total, los operativos arrojaron el secuestro de 381 vapeadores, 194 municiones calibre 9 mm y .380, teléfonos celulares de alta gama, dispositivos de videovigilancia, posnet de cobro, más de 4 millones y medio de pesos y dólares, una gran cantidad de insumos para vaporizar cannabis —incluidos líquidos y resinas—, 9 kilos de marihuana en ramas y otro kilo en cogollos.

En una caja también había 10 bolsas con hongos alucinógenos que al igual que el resto de la droga será peritada.

Los números de un secuestro récord: 240 millones en droga

Entre las distintas presentaciones de marihuana —cogollos, picadura, resinas, comestibles y semillas— el secuestro superó los 240 millones de pesos, constituyendo uno de los decomisos más relevantes de los últimos años en la región.

Respecto a los dispositivos, vapers y mercadería de origen extranjero sin aval aduanero, se estimó un aforo superior a los 81 millones de pesos.

El procedimiento incluyó además el secuestro de más de 5,3 millones de pesos en efectivo, en moneda nacional y extranjera, teléfonos celulares, equipos informáticos, sistemas de videovigilancia, municiones y documentación de interés para la causa.

Nueve kilos de marihuana en rama y uno en cogollos aparecieron en uno de los procedimientos.

La imputación y el encuadre legal

Según sostuvo la fiscalía, existen pruebas suficientes para sostener que los responsables de los comercios investigados adquirieron, ocultaron y comercializaron mercadería de origen extranjero cuya importación y venta está prohibida, sin acreditar su ingreso legal al país.

Además, los informes financieros revelaron inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos económicos detectados.

La conducta investigada encuadra, de manera preliminar, en el delito de encubrimiento de contrabando, previsto en el artículo 874 del Código Aduanero, mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades y el alcance total de la red.

En 2011, la ANMAT prohibió la comercialización, importación y publicidad de los cigarrillos electrónicos en Argentina.