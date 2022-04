Protagonizó un accidente donde murió una joven y pidió perdón a la familia en los tribunales de Roca

«Pido perdón a la familia, no fue algo intencional. No los puedo mirar a los ojos porque no puedo pero les pido perdón». Con estas palabras, Kevin López, el joven que protagonizó un accidente en la zona norte de Roca se dirigió a la familia de Florencia Moreno tras escuchar la formulación de cargos en su contra por el delito de homicidio culposo.

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF) no quedaron dudas de que el conductor de 24 años tuvo plena responsabilidad en el hecho ocurrido el 24 de octubre del año pasado en la intersección de las calles Defensa, entre 445 y Chingolo.

La fiscal María Vanesa Giardina detalló que los hechos ocurrieron cerca de las 8:30 cuando López conducía su Peugeot 206 y chocó de lleno contra un árbol. Lo hizo, según las pericias, a una velocidad de casi 80 kilómetros por hora cuando el permitido en la zona urbana es de 40 kilómetros por hora.

Sin embargo el dato que más complicó al conductor, según el MPF, fue el test de alcoholemia que le realizó el personal municipal y que llegó a los 1,46 gs/l cuando el permitido es de 0,5.

Kevin López tomó el micrófono y pidió perdón a la madre y a toda la familia de Florencia. (foto: César Izza)

La fiscal también detalló que que tras permanecer dos días internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del hospital, Florencia murió producto del trauma craneal severo que sufrió tras el tremendo choque.

Por su parte el abogado querellante Marcelo Hertzriken Velasco -representanta a la madre de la víctima Eva Alejandra Torres- adhirió a los dichos de la fiscal pero también pidió una prohibición de contacto tanto con los familiares como con otras dos jóvenes que viajaban en el auto y que son las principales testigos.

Finalmente la Jueza María Gadano dio por formulados los cargos en contra del conductor y también hizo lugar a la medida solicitada por el abogado querellante.

Pidió perdón

Los familiares de Florencia colmaron este mediodía la sala de audiencias del subsuelo del Poder Judicial. Con imágenes de la joven y pidiendo Justicia, escucharon el relato de la fiscal quien contó los detalles del tremendo choque que le costó la vida a Florencia.

Cuando nadie lo esperaba, Kevin López optó por hablar cuando la audiencia entraba en su etapa final. «Pido perdón a la familia, fue un accidente», fueron las primeras palabras del muchacho quien se mostró arrepentido por el hecho y aseguró que no podía mirarlos a los ojos.

«Ya no puedo dormir y no ha pasado ni un solo día en que no recuerde lo que sucedió», dijo el conductor quien en reiteradas oportunidades mostró su arrepentimiento por lo ocurrido.

En silencio pero visiblemente consternados por la situación, la familia de Florencia abandonó la sala y según explicaron después, sólo buscan justicia tras la muerte de la joven.