Qué dijo el nuevo comisario de Fernández Oro tras la polémica con el titular anterior

Este lunes la Fernández Oro vivió cambios en la jefatura de policía. Luis Hawrylak fue desplazado de su cargo luego de protagonizar un polémico incidente. El nuevo comisario habló luego de su asunción y planteó cuáles son los objetivos en la ciudad.

Luego del incidente que se vivió este fin de semana con el excomisario, asumió en su lugar el Comisario Inspector Diego Peralta hasta este lunes que se difundió quién estará al mando de la Comisaría 26°.

El nuevo titular de la Unidad 26 de Fernández Oro será Renzo Fortunati. Su asunción oficial se dio este martes, el oficial de 44 años viene de ejercer cargos en diferentes localidades de la provincia.

Renzo Fortunati será el nuevo comisario de Fernández Oro. Foto: Gentileza.

Trabajó en San Antonio Oeste, Bariloche, Las Grutas, Los Menucos, Cuerpo Judicial de Viedma y también en la Brigada Rural y de Investigaciones.

Según detalló en una radio local el objetivo principal que tiene en la fuerza es generar un acercamiento entre la policía y la comunidad. «Considero que la cuestión de la seguridad tiene que ver con acercar el policía a la comunidad», describió.

Además planteó que «es fundamental la comunicación al 101, al 911 y así poder trabajar. Se necesita del llamado para acudir y poder detener en flagrancia, y así formular cargos y sacarlos de la órbita«.

Fortunati adelantó que tomará contacto con instituciones sociales de la localidad y remarcó la importancia del vínculo con los vecinos para combatir la inseguridad. «Necesito comunicarme con referentes barriales. Que la gente se acerque a la comisaría a dialogar y así establecer pautas de trabajo de acuerdo a las necesidades de las personas», resaltó.

Cuál fue la polémica que protagonizó el anterior comisario de Fernández Oro

El sábado a la madrugada los vecinos de Fernández Oro amanecieron con un vehículo empantanado en la zona de loteos no habilitados. La imagen comenzó a circular en redes y luego de algunas horas se conoció que se trataba del automóvil de Luis Huwrylak, comisario de la unidad 26 de la ciudad.

Detallaron que Hawrylak fue protagonista del incidente y posteriormente, una vecina denunció que el oficial habría ingresado a su vivienda en estado de ebriedad.

Luego de que se viralizara el hecho, la dueña de la casa donde el comisario habría ingresado a pedir ayuda dijo que asustó a sus hijos y nietos. Además agregó que estaba alcoholizado.

La vecina afectada por la situación realizó además un video en donde comenta que no supo quien era la persona que había ingresado a su hogar hasta el otro día cuando se viralizó el hecho. «Lo hago público porque no quiero que vuelva a pasar. El tiene que cuidar la ciudad, no puede estar de esta forma» remarcó la vecina.