Video | Así fue el robo a Chicho Serna en Neuquén: Pulseras de plata, aros de oro y más, la lista de objetos robados al exBoca

El exjugador e integrante del Consejo de Fútbol de Boca, Mauricio “Chicho” Serna, sufrió un audaz robo en Villa La Angostura mientras cenaba con su esposa y amigos. El comisario Marcos Oviedo, jefe de la comisaría 28, informó que el sospechoso cayó en menos de una hora gracias a un video que compartieron en un grupo de comerciantes.

Final feliz para Chicho Serna en Neuquén: un video permitió atrapar al ladrón

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde, cuando un comerciante advirtió que un hombre estaba “provocando daños en un vehículo” estacionado en calle Las Muticias y Las Fucsias, a pocos metros de la avenida Los Arrayanes. El video que captó el robo fue difundido a través de las redes sociales.

El aviso llegó a la Policía a las 19:45 y, según Oviedo, “a las 20 ya teníamos aprehendido al sospechoso cuando estaba ingresando a su domicilio”.

El delincuente forzó la ventanilla del auto Nissan y sustrajo un morral que estaba en el interior. Dentro llevaba pertenencias de la esposa de Serna:

21 pulseras de plata con detalles de oro;

Un iPhone 13;

Aros de oro;

Cadenitas.

Al momento del robo, el exfutbolista colombiano se encontraba en una parrilla de la zona céntrica junto a su esposa y amigos. “No se percató que había cámaras”, señaló Oviedo sobre el ladrón y remarcó que “no sabía de quién era el vehículo”.

Chicho Serna víctima de un robo en Villa La Angostura: el ladrón carga con un «frondoso prontuario»

El hombre detenido, de 42 años, es oriundo de Bariloche y ya había sido vinculado a otros delitos en Villa La Angostura. Según describió la Policía, se trata de un sujeto “conocido del ambiente delictivo” y con un “frondoso prontuario”.

El ex mediocampista de Boca recuperó las pertenencias tras el operativo. Foto: gentileza.

En el procedimiento, los efectivos hallaron el morral robado y prendas coincidentes con las utilizadas durante el hecho. Los objetos recuperados fueron secuestrados y puestos a disposición de la fiscalía interviniente. «No faltó absolutamente nada», destacó Oviedo.

Más tarde, las pertenencias fueron devueltas a Serna, que agradeció la rápida respuesta de las autoridades. El exjugador se trasladó nuevamente a Bariloche, ciudad en la que estaba alojado.

La fiscalía de turno notificó al sospechoso y dispuso las actuaciones correspondientes. La investigación continuará en los próximos días para definir su situación procesal.