«Azul, te estamos buscando»: marcharon en Neuquén para reclamar su aparición

Con carteles, remeras intervenidas y el grito compartido de «Azul, te estamos buscando», decenas de personas se reunieron esta tarde en el Monumento a San Martín, en pleno centro de Neuquén capital, para reclamar la aparición con vida de Azul Mía Natasha Semeñenko, la mujer trans y trabajadora estatal desaparecida desde fines de septiembre.

El reclamo se repitió una y otra vez en el corazón de Neuquén: quieren que Azul vuelva. Foto: Oscar Livera.

La convocatoria fue impulsada por la Asamblea Permanente por la Aparición con vida de Azul Semenenko, que invitó a participar de esta jornada de visibilización con una consigna clara: no dejar que el caso se apague.

Carteles, remeras y pañuelos llevaron el mismo mensaje: “Azul, te estamos buscando”. Foto: Oscar Livera.

Durante la actividad, los presentes pintaron prendas con el lema “Azul, te estamos buscando”, encendieron velas y compartieron mensajes de acompañamiento a su familia y compañeras de trabajo.

Durante la tarde, los participantes pintaron prendas con el nombre de Azul para mantener viva su búsqueda. Foto: Oscar Livera.

La consigna “Azul, te estamos buscando” cubrió el centro neuquino en una tarde de fuerte acompañamiento. Foto: Oscar Livera.

El atardecer neuquino acompañó una jornada cargada de emoción, preocupación y esperanza. Foto: Oscar Livera.

La desaparición de Azul en Neuquén

Azul fue vista por última vez el miércoles 24 de septiembre. Al día siguiente asistió a un turno médico en el hospital Castro Rendón y luego se perdió todo contacto. El lunes siguiente, al no presentarse a trabajar, sus compañeros realizaron la denuncia policial.

Familiares, amigas y compañeras se concentraron en el Monumento a San Martín para pedir por la aparición con vida de Azul. Foto: Oscar Livera.

Según el relato de los vecinos, la vieron salir de su casa el sábado, pero no regresó. Cuando la Policía ingresó al domicilio, encontró las hornallas encendidas, las cosas revueltas y a sus animales adentro, una escena que reforzó la preocupación por su paradero.

«No tenemos ninguna novedad y eso duele. Pero no vamos a dejar de buscarla», insistió Juliana Calvo, una de sus compañeras.

Cómo es Azul y qué se sabe hasta ahora

Azul Mía Natasha Semeñenko tiene 49 años, mide 1,73 metros, es delgada, de tez blanca y cabello pelirrojo a la altura de los hombros. Al momento de su desaparición vestía remera y pantalón blanco tipo chupín y se movilizaba en una bicicleta rodado 29 color flúor.

Cualquier información que pueda ayudar a encontrarla puede comunicarse de manera anónima y gratuita al 101, disponible las 24 horas.