Paso a paso: cómo hacer la revalidación del Boleto Estudiantil Gratuito Neuquino

El Gobierno de la Provincia del Neuquén impulsó la revalidación del beneficio destinado a los alumnos de nivel superior que se trasladan dentro del territorio provincial.

La medida busca actualizar la situación académica de quienes ya forman parte del programa y garantizar que el servicio continúe disponible únicamente para los estudiantes que cumplen con la regularidad solicitada en sus respectivas instituciones.

La iniciativa forma parte del conjunto de políticas educativas de la gestión provincial orientadas a reducir las barreras económicas en el acceso a la educación superior. Según las autoridades locales, el objetivo central es evitar que los costos de movilidad impidan la continuidad pedagógica de los estudiantes que residen en el interior o en zonas alejadas de los centros académicos.

La subsecretaria de Juventud de la provincia, Katherina Allende, precisó en declaraciones radiales que el programa alcanza a estudiantes de instituciones públicas y privadas que cursen de manera regular y deban viajar hasta su lugar de estudio.

«La provincia de Neuquén necesita de jóvenes profesionales, con ganas de proyectar, por eso seguimos apostando a la educación, con la construcción de escuelas, con las becas, con el boleto estudiantil educativo gratuito, porque la idea de generar oportunidades”.

Actualmente, más de 3.500 jóvenes utilizan esta herramienta de transporte, la cual funciona en conjunto con el sistema de becas provinciales Gregorio Álvarez. La mayoría de los usuarios concentran sus trayectos en la región de la Confluencia, desplazándose diariamente desde localidades como Senillosa, Centenario y Plottier hacia la ciudad de Neuquén capital.

Cómo hacer la revalidación del Boleto Estudiantil Gratuito Neuquino

Para completar el procedimiento, los beneficiarios deben ingresar al portal oficial del Ministerio de Economía, Producción e Industria (www.economianqn.gob.ar/beng).

A través del sitio web, se debe adjuntar el certificado de alumno regular correspondiente, el cual tiene que estar firmado y sellado por la institución educativa y contar con una fecha de emisión posterior al 27 de julio.

Desde el organismo provincial advirtieron sobre la importancia de cumplir con los plazos establecidos. Quienes no presenten la documentación requerida antes de la fecha límite del 31 de agosto sufrirán el bloqueo automático de la credencial a partir del 1° de septiembre, quedando inhabilitados para utilizar el transporte sin costo hasta que regularicen la carga del certificado.

La normativa establece que el trayecto entre la localidad de residencia y el establecimiento de destino no debe superar los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia.

El Gobierno neuquino dispuso un canal directo de comunicación para resolver dudas o problemas técnicos durante la carga de archivos. Los estudiantes que requieran asistencia o consultas adicionales sobre la revalidación del beneficio pueden ponerse en contacto con el equipo administrativo a través del correo electrónico beng@haciendanqn.gob.ar.