Las Leonas debutaron con un empate ante Estados Unidos en el Mundial de Hockey

Argentina fue más pero no pudo ganar en el debut del Mundial.

Este sábado arrancó el Mundial de Hockey femenino y masculino 2026. La Copa del Mundo se disputa en Bélgica y Países Bajos en simultaneo en ambas ramas hasta el 30 de agosto y tendrá como gran protagonista a la Selección Argentina.

Las primeras en salir a la cancha fueron las Leonas que debutaron con una igualdad por 1-1 ante Estados Unidos por la 1° fecha del grupo B.

En el arranque, el equipo argentino comenzó mejor y abrió el marcador a los 11 minutos del primer cuarto. Tras una gran jugada de Granatto que desbordó, tiro el centro atrás que conectó la debutante Brisa Bruggesser para mandar la bocha dentro de la red.

El festejo de Bruggesser, que anotó el 1-0 parcial para la Albiceleste.

La Albiceleste continuó manejando las acciones pero no pudo llegar con peligro al área norteamericana. Pero a los 12′ del segundo cuarto, por una desatención defensiva argentina, Estados Unidos igualó las acciones con gol de Emma DeBerdine.

Antes del final del segundo cuarto, las dirigidas por Fernando Ferrara estuvieron cerca de ponerse arriba con un fuerte bochazo de Raposo que pegó en el palo.

Argentina siguió insistiendo y manejando el partido, aunque pagó caro la ineficacia en los corners cortos y tuvo algunos errores en defensa. No pudo marcar el segundo y debutó en el Mundial con un amargo empate ante un rival que festejó el punto.

En el otro partido del grupo, Alemania goleó 3-0 a Escocia. Las Leonas jugarán su próximo partido el lunes ante Alemania a las 12:00 (hora Argentina). Cerrarán la primera fase el miércoles a las 06:00 contra Escocia.

Los dos primeros de cada grupo avanzan y siguen en camino en busca del título. Cabe destacar que los puntos obtenidos en esta instancia se pasan a la segunda ronda, donde se disputará una nueva fase de grupos.

Los Leones arrancan su camino este domingo

Los Leones saltarán a la cancha este domingo. Los dirigidos por Lucas Rey integrarán el grupo A: debutarán ante Japón mañana a las 14:00, se medirán ante Bélgica, uno de los locales, el martes a las 13:00 y cerrarán la primera ronda contra Nueva Zelanda el jueves a las 7:30. Todos los partidos los jugará en Países Bajos.

El Seleccionado masculino buscará llegar lejos en esta cita mundialista. Tratará de igualar su mejor resultado que fue el 3° puesto obtenido en el Mundial 2014.