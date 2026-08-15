El Instituto de Formación Docente N° 1 renovó su conducción en Cutral Co

La comunidad del Instituto de Formación Docente N° 1 de Cutral Co eligió el nuevo equipo de conducción. El establecimiento cuenta con los profesorados de Educación Inicial y de Primaria. La junta electoral confirmó el escrutinio definitivo que respaldó por amplia mayoría a las nuevas autoridades.

El proceso electoral se inició en julio pasado cuando se produjo la presentación de la propuesta educativa que fue sometida a votación.

El flamante equipo directivo está integrado por el profesor Carlos Alberto Fuentes, como director; José Leonardo Otarola, como vice; y Laura Luca como secretaria académica. En la secretaría de Investigación quedó Franco Miceli; el coordinador de ciclo común, 1° año resultó ser Juan Nicolás Dip; Ayelén Laura Pacheco estará en la coordinación de bienestar estudiantil y en la coordinación del profesorado de Educación Inicial estará Micaela Grisel Zandalasini.

Al igual que otras instituciones de nivel terciario, la conducción recae en un gobierno tripartito. Por otra parte, en el consejo de Políticas Institucionales -CPI- estarán representados todos los claustros minetras que el consejo académico estará conformado por la secretaría académica y todos los coordinadores.

Hubo dos urnas, una donde dejaron sus boletas docentes y la otra el estudiantado. El escrutinio arrojó 147 votos favorables; tres en blanco; uno nulo y nueve negativos, según informó la junta electoral que fiscalizó el acto eleccionario. Al momento del recuento de los votos estuvieron representantes de los diferentes claustros.

En junio pasado se inició la convocatoria para la elección y de hecho hubo llamado para que las personas egresadas pudieran corroborar si figuraban o no en el padrón, que está confeccionado desde el 2009 y hasta el 2025.

La menor participación en estos comicios fue la de graduados que solo un 1% de los empadronados se acercó a emitir el voto. Los otros porcentajes tuvieron más concurrencia a las urnas fueron los docentes con un 37%; los estudiantes un 15% y el denominado TAE sumó un 41%.

En el IFD N° 1, cuentan con un plan de estudios de cuatro años bajo la modalidad presencial. Sin embargo, existe un campus virtual institucional y, a lo largo de la trayectoria educativa, se requiere disponibilidad horaria en ambos turnos para realizar las prácticas docentes.