Narcomenudeo en Valle Medio: tras dos meses de investigación, desbarataron un punto de venta de drogas

Un procedimiento policial realizado en Choele Choel permitió desarticular un punto de tenencia y comercialización de drogas tras dos meses de investigación sostenida y discreta por parte de la División Toxicomanía de Lamarque.

El operativo, coordinado con el grupo especial COER, se extendió durante casi tres horas y culminó con el secuestro de cocaína, marihuana, plantas de cannabis en producción y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento, además de dos personas mayores de edad imputadas en una causa federal.

Dos meses de tareas de inteligencia

La investigación se desarrolló a lo largo de aproximadamente 60 días e incluyó tareas preventivas, observaciones encubiertas, seguimientos discretos y cruces de información. Ese trabajo permitió reunir pruebas firmes sobre una vivienda donde se concentraba la producción de marihuana y la venta al menudeo.

Con ese respaldo probatorio, la Justicia Federal libró una orden de allanamiento para un domicilio ubicado sobre calle Alfonsina Storni al 1500, en la ciudad de Choele Choel.

Allanamiento con apoyo del COER

Para garantizar un procedimiento seguro, la irrupción se realizó con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate. El despliegue permitió asegurar el lugar desde el primer momento y desarrollar la diligencia sin incidentes.

Una vez dentro de la vivienda, los efectivos comenzaron la requisa del inmueble, donde rápidamente surgieron los primeros hallazgos vinculados a la actividad ilícita investigada.

Drogas y elementos de fraccionamiento

Durante el procedimiento se secuestraron 9,7 gramos de cocaína y 42 gramos de cogollos de marihuana, además de cuatro plantines de cannabis con alturas que iban de los 32 a los 51 centímetros, lo que confirmó la existencia de un vivero en plena producción.

También se incautó una balanza de precisión en funcionamiento y recortes de nylon utilizados para el armado de envoltorios, elementos que reforzaron la hipótesis de una actividad organizada y sostenida en el tiempo.

Un hallazgo que agravó el cuadro

La requisa permitió además encontrar proyectiles de fusil calibre 7.62, un dato que sumó gravedad al expediente y encendió una señal de alerta para los investigadores.

Todo el material secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia Federal, que dispuso la imputación de dos personas mayores de edad, quienes quedaron supeditadas al avance de la causa.