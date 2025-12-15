Robo a un supermercado en Neuquén: los dos acusados del asalto cayeron en Puerto Madryn

Tras un operativo conjunto, detuvieron en Chubut a los sospechosos del asalto a un supermercado de Neuquén, con empleados agredidos.

Un hombre y una mujer fueron detenidos en la ciudad de Puerto Madryn, acusados de haber cometido un violento robo en un supermercado de Neuquén, donde cinco empleados resultaron víctimas de agresiones físicas y del robo de teléfonos celulares.

La detención se concretó en el marco de una investigación judicial impulsada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos y llevada adelante por la División Robos y Hurtos de la Policía del Neuquén, con apoyo de fuerzas policiales de otra provincia.

El hecho investigado

El asalto ocurrió el 1 de diciembre en un local comercial de la capital neuquina. Durante el episodio, los delincuentes agredieron a empleados del supermercado y sustrajeron teléfonos celulares, para luego darse a la fuga.

Tras la denuncia, la Fiscalía dispuso el inicio inmediato de tareas investigativas para identificar a los responsables, debido a la gravedad del hecho y a la violencia ejercida durante el robo.

Identificación y pedidos de captura

En menos de 24 horas, el personal policial logró identificar a los sospechosos: un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. El 2 de diciembre se realizó un allanamiento en Neuquén, aunque no se logró dar con ellos en ese momento.

Ante esta situación, la Justicia ordenó su pedido de captura, lo que permitió ampliar el operativo de búsqueda fuera de la provincia.

Detenciones en Chubut

Las diligencias continuaron con un trabajo coordinado junto a la División de Investigaciones de Puerto Madryn. El sábado por la noche, los efectivos lograron aprehender a un hombre de 32 años y una mujer de 31, quienes registraban pedidos de captura vigentes por distintas causas judiciales.

Ambos fueron detenidos en esa ciudad y puestos a disposición de la Justicia.

Allanamiento y secuestros

Ayer, se realizó un allanamiento en el barrio Presidente Perón de Puerto Madryn. El procedimiento arrojó resultados positivos, con el secuestro de un dispositivo electrónico y de un automóvil.

El vehículo presentaba pedido de secuestro activo, ya que había sido denunciado como sustraído en la ciudad de Neuquén.

Proceso de extradición

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los detenidos permanecen alojados en Puerto Madryn, mientras se avanza con el proceso de extradición provincial para su posterior traslado a la capital neuquina.

Una vez en Neuquén, ambos serán imputados formalmente por el violento robo ocurrido en el supermercado, en el marco de la causa judicial en curso.