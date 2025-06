Quién era el joven que murió en Cutral Co: recibió un disparo por la espalda

Un joven de 25 años fue asesinado este miércoles por la madrugada en el barrio El Progreso de Cutral Co. El cuerpo quedó tendido en plena calle. «No habría sido por una tentativa de robo«, indicó el comisario Pedro Guento. Por el hecho hubo dos demorados, que no serían autores del ataque, sino testigos y allegados a la víctima. Cobra fuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

El comisario Guento informó que el cuerpo fue encontrado sobre la calle San José, a metros del Parque Teosvaldo Contreras.

Se constató que la víctima tenía «una lesión de arma de fuego en la espalda, en el lado izquierdo, en la zona del pulmón«, señaló. Por otro lado, fuentes oficiales confirmaron que la víctima era Emiliano Lamilla.

Asesinato de un joven en Cutral Co: qué se sabe

El comisario indicó que tomaron conocimiento del hecho a las 0:30 a partir de un llamado por «detonaciones de arma de fuego». Al llegar, el personal observó un joven tendido sobre la calle San José con una «lesión visible en la cara y mucha sangre» a causa de un disparo en la espalda.

La agresión explicó que se habría dado en un playón ubicado en cercanías, el Parque Teosvaldo Contreras, donde encontraron «manchas de sangre».

El Ministerio Público Fiscal informó que el cuerpo fue trasladado a Neuquén. (Foto: archivo)

Allí la víctima se encontraba con dos allegados. Tras ser agredido, Guento comentó que el joven «corrió unos 20 o 25 metros» hasta caer al piso.

Guento señaló que junto con el cuerpo no se encontraron «armas, ni vainas«. Por otra parte, comentó que resta establecer qué tipo de arma se usó para la agresión.

Crimen en Cutral Co: relevarán cámaras para reconstruir el ataque

El comisario mencionó que las dos personas que se encontraban con la víctima fueron demoradas. «No serían los autores, sino testigos«, informó y agregó que también tienen antecedentes policiales.

Ahora, comunicó que relevarán la cámara municipal instalada en el sector para reconstruir el hecho. Además, mencionó que se pedirá el registro de cámaras de comercios y viviendas de la zona.