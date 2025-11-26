Recapturan en Neuquén a un hombre con condenas por violentos robos, es el segundo caso en una semana

Como parte de una investigación por robo calificado, personal de la Dirección Delitos Neuquén logró recapturar a un hombre que permanecía prófugo y que acumulaba un extenso prontuario penal, con dos condenas por robo calificado: una dictada este año y otra en 2024.

El detenido, que contaba con el beneficio de prisión domiciliaria, había abandonado el domicilio fijado y era buscado desde el año pasado, por lo que ahora deberá cumplir su condena en prisión efectiva.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda del barrio Belgrano, donde el hombre se encontraba junto a su pareja.

El hombre sabía evadir a la Justicia

El comisario Marcelo Aquito, responsable de la División de Recaptura, explicó a Diario RÍO NEGRO que el sujeto tenía conocimientos que le permitían eludir la búsqueda, entre ellos los horarios en los que la Justicia puede realizar allanamientos y las franjas del día que utilizaba para trasladarse sin ser detectado.

Para dar con su paradero, los efectivos realizaron un seguimiento del domicilio durante varias semanas, en el contexto de una intervención solicitada por el Juzgado de Ejecución Penal.

Desde la emisión del pedido de captura y rebeldía, la división llevó adelante distintas diligencias investigativas durante meses, hasta lograr identificar el movimiento del hombre. Finalmente, en la madrugada de hoy, fue interceptado en una vivienda ubicada en el sector sudeste de la ciudad.

Tras su detención, el acusado fue notificado y trasladado a una unidad penitenciaria para continuar cumpliendo la pena.

La segunda recaptura en una semana

Aquito señaló que se trata de la segunda recaptura en menos de una semana: días atrás, otro hombre condenado por delitos graves fue detenido mientras trabajaba bajo una identidad falsa en un barrio privado.