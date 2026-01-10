Recapturaron en Neuquén a un preso que no volvió de una salida transitoria: pasó un mes y medio fuera

La evasión de un interno del sistema penitenciario provincial terminó con una recaptura tras varias semanas de búsqueda. La Policía de Neuquén detuvo a un hombre que se encontraba prófugo de la unidad de detención 32 de Zapala luego de una «salida excepcional» autorizada por la Justicia.

Salida excepcional y una búsqueda que terminó en Neuquén capital

El hecho ocurrió el 22 de noviembre pasado, cuando el interno, alojado en la Unidad de Detención N°32 de Zapala, fue autorizado a realizar una «salida excepcional» a la casa de su esposa, en el sector oeste de la ciudad de Neuquén. Pero el hombre no regresó en el plazo establecido y las autoridades activaron las tareas de localización.

Según informó la Policía, el operativo quedó a cargo de la División Recaptura de Evadidos, que inició un trabajo de búsqueda para dar con el paradero del interno.

El detenido fue trasladado nuevamente a la Unidad de Detención 32 de Zapala. Foto: Neuquén Informa.

Detallaron además que el evadido cuenta con «un amplio prontuario judicial y policial», lo que obligó a profundizar el análisis de información y la verificación de datos.

El interno fue trasladado nuevamente a la U32 de Zapala

Como resultado de las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer una vivienda donde el hombre podría estar oculto. Con esa información, se solicitó una orden de allanamiento.

El procedimiento se realizó a primera hora del día y arrojó resultado positivo. El investigado fue localizado en el lugar y detenido sin que ofreciera resistencia, de acuerdo a lo informado por la fuerza.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a dependencias del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Finalmente, desde la Oficina de Ejecución Penal de Zapala se dispuso la notificación formal de la detención y el traslado inmediato a la Unidad de Detención N°32, donde permanecerá alojado hasta cumplir su condena.