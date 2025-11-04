Robó una billetera, usó los datos y gastó $150 mil en El Bolsón: un detalle lo delató y quedó detenido

Un joven de 23 años fue detenido en El Bolsón luego de apoderarse de una billetera y realizar compras por más de $150 mil con la documentación virtual de la víctima. La Policía lo identificó rápidamente gracias a las imágenes aportadas por un comercio.

La damnificada advirtió el robo poco antes de las 22 del lunes, cuando notó que no tenía su billetera y comenzó a recibir notificaciones de compras efectuadas con su billetera virtual.

Compras por $150 mil y un operativo cerrojo

El autor realizó operaciones en distintos locales de la ciudad, y uno de ellos aportó imágenes que permitieron identificar al sospechoso. Con esos datos, personal policial desplegó un operativo de seguridad en la zona céntrica de El Bolsón.

Detención en flagrancia

El joven fue interceptado en la intersección de Rivadavia y Pellegrini. Durante una requisa de urgencia, los efectivos hallaron en su poder la documentación de la víctima.

Quedó detenido e imputado en una causa por estafa en flagrancia, a disposición de la Justicia.