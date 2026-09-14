¿Se suma un nuevo fin de semana largo?: los feriados que analiza el Gobierno por la visita del papa León XIV

La confirmación de la visita del papa León XIV moviliza al Poder Ejecutivo y abre la posibilidad de sumar días inhábiles al calendario oficial. A la espera de que el Vaticano oficialice el cronograma definitivo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza los preparativos interdisciplinarios para ordenar la logística y definir un esquema especial de feriados para las jornadas comprendidas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

El plan de contingencia busca facilitar la circulación masiva de fieles y garantizar la seguridad en los epicentros de las actividades: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Luján y la provincia de Córdoba. Según Infobae, en Balcarce 50 admiten que el lunes 9 de noviembre se perfila como la jornada más factible para decretar feriado o asueto administrativo, una medida que configuraría de forma automática un fin de semana largo de tres días.

El gobierno de Kicillof presiona por el feriado

A la par de las conversaciones del Gobierno central con las autoridades de la Capital Federal y Córdoba, la administración de la provincia de Buenos Aires formalizó un pedido puntual ante la Nación. El Ejecutivo liderado por Axel Kicillof solicitó declarar feriado el miércoles 11 de noviembre, jornada en la que el Pontífice cerrará su estadía en el país con una misa multitudinaria en la plaza Belgrano, frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Desde la Casa Rosada confirmaron que el lunes 9 cuenta con consenso mayoritario para la suspensión de actividades, mientras que las jornadas del martes 10 y el miércoles 11 continúan bajo análisis técnico y operativo.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad creó tres Comandos Unificados Federales para custodiar la seguridad del Papa durante sus traslados y garantizar el orden público en los eventos masivos.

Qué se sabe de la agenda del papa León XIV en el país

De no mediar modificaciones por parte del Vaticano, la comitiva papal arribará al país en las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre. Tras rendir homenaje al General José de San Martín en la plaza homónima, León XIV mantendrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, saludará al Gabinete nacional y encabezará un encuentro con diplomáticos en el Palacio Libertad.

Según el medio ya citado, el lunes 9 la actividad oficial comenzará en el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, donde se producirá el primer encuentro cara a cara entre el Papa y el gobernador Axel Kicillof.

Más tarde, la comitiva retornará a la Capital Federal para celebrar una misa masiva en el Monumento a los Españoles con la participación de Milei, asistir a un foro de trabajadores en la UCA coordinado por el arzobispo Jorge García Cuerva, participar de una cumbre interreligiosa en el Palacio San Martín y cenar con la jerarquía eclesiástica en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, la agenda se trasladará a la provincia de Córdoba, donde el Santo Padre oficiará una misa, visitará la Catedral local y regresará al anochecer a Buenos Aires para compartir una vigilia con jóvenes. Finalmente, el miércoles 11 culminará la visita histórica con la misa en la Basílica de Luján, una recorrida por la Villa Marista y el posterior despegue desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú.