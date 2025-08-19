Robo a turistas en Bariloche: por tierra y por agua, atraparon a 3 delincuentes que intentaban violentar autos

Uno de los delincuentes fue atrapado gracias a la intervención de Prefectura Naval.

Bariloche sigue sufriendo una ola de robo a turistas. Este martes, un grupo de delincuentes fue descubierto intentando violentar autos estacionados sobre Circuito Chico. Un amplio despliegue policial se registró cuando intentaron escapar del lugar.

Según informó la Policía de Río Negro, el hecho ocurrió cerca de las 14 sobre la Ruta 77. Allí, testigos reportaron que tres sospechosos intentaban sustraer elementos del interior de los vehículos que estaban estacionados.

Cómo fue el operativo cerrojo en Bariloche para dar con 3 delincuentes

Tras la alerta, personal de la subcomisaría N° 55 atrapó a un hombre de 36 años en inmediaciones de la zona, quien conducía un auto en donde se movilizaba la banda.

Tras su detención, se procedió a rastrillar el bosque cerca del mirador de Bahía López y bahía Los Troncos y capturaron a otro sujeto que intentó escapar apenas vio a los uniformados. El hombre tiene 31 años y confirmaron que contaba con un pedido de captura vigente desde octubre del 2024.

El último se había escondido en el sector de acantilados, en un sector de difícil acceso, por lo que se requirió una embarcación de Puerto Pañuelo de la Prefectura Naval Argentina para lograr esposarlo.



