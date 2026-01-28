Murió un motociclista en el oeste de Neuquén: lo atropelló un adolescente de 16 años

Un joven motociclista murió a causa de un choque ocurrido el último sábado por la madrugada en el oeste de Neuquén. El impacto fatal ocurrió en el cruce de Avenida del Trabajador y Moritán. La víctima fue embestida por un auto conducido por un adolescente de 16 años. El motociclista se encontraba internado en el hospital Castro Rendón y falleció este lunes. Su deceso se conoció en las últimas horas.

Choque fatal en el oeste de Neuquén durante el fin de semana

Según información a la que accedio este medio, el siniestro ocurrió minutos después de la medianoche. La víctima fue identificada como Antonio Altamirano y viajaba a bordo de una motocicleta de 100 cilindradas.

Según datos oficiales, el choque se produjo cuando ambos vehículos viajaban por la Avenida del Trabajador en el mismo sentido. Entonces, el auto Volkswagen conducido por el adolescente giró hacia la izquierda en Moritán e impactó a la motocicleta.

El motociclista fue trasladado de emergencia al hospital Castro Rendón. Foto: archivo.

El choque fue tal que dejó tendido al motociclista sobre la vereda con heridas graves. Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) acudió al lugar y trasladó a la víctima al hospital Castro Rendón. En el centro de salud permaneció internado en terapia intensiva hasta este lunes por la noche, horario en el que se comunicó su muerte.

Cómo avanza la investigación por la muerte del motociclista en Neuquén

En el lugar del choque se realizaron las pericias correspondientes. Más tarde, el adolescente- quien viajaba con una acompañante de la misma edad- fue trasladado a la Comisaría del Menor.

En la unidad se le realizó la formulación de cargos. El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Juveniles. Los vehículos fueron secuestrados como parte del proceso. Según trascendió, la víctima es oriunda de Corrientes y la familia planea trasladar sus restos a la provincia.