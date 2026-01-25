Recuperan en Cervantes los dos vehículos robados en una arenera de Allen

Una investigación policial desarrollada a lo largo de casi dos semanas permitió esclarecer un robo a la arenera NRG en una zona rural de Allen y recuperar dos vehículos sustraídos: una camioneta y un camión. El operativo final se llevó a cabo en áreas rurales de la localidad de Cervantes, como resultado de un trabajo coordinado entre distintas unidades de la Policía de Río Negro, en el marco de una causa por robo calificado en despoblado y en banda.

Según se informó, los hechos habían afectado a una empresa vinculada a la actividad energética, a la que le fueron robados ambos rodados días atrás.

A partir de ese momento, los investigadores iniciaron una serie de tareas silenciosas que incluyeron recorridas en sectores rurales, recolección de datos y el análisis de registros fílmicos, con el objetivo de reconstruir el recorrido de los vehículos.

Los vehículos estaban ocultos en la chacra 285

El avance de la pesquisa permitió determinar que una de las unidades, una camioneta Nissan Frontier blanca, se encontraba oculta en la chacra 285, dentro de la jurisdicción de Cervantes. Ante esta información, se dispuso un operativo de vigilancia discreta que posibilitó confirmar la presencia del rodado sin alertar a posibles involucrados.

Con la zona asegurada y tras obtener la correspondiente orden judicial, se procedió al allanamiento del predio. Durante el procedimiento, la policía secuestró la camioneta denunciada como robada y también incautó teléfonos celulares y un arma de fuego, elementos considerados de relevancia para el avance de la causa.

En paralelo, nuevas pistas condujeron a los investigadores hasta un predio abandonado ubicado sobre la calle Francia, también en Cervantes. Allí, luego de tareas de observación y verificación, fue hallado y secuestrado un camión Iveco que había sido sustraído en el mismo hecho.

Un camión y una camioneta fueron robados en un golpe organizado contra la empresa NRG

Como resultado del operativo, un hombre de 45 años fue notificado por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego.

En tanto, la investigación continúa para establecer la participación de otras personas y avanzar en la desarticulación completa de la banda que operaba en zonas rurales del Alto Valle.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el trabajo conjunto realizado por la Brigada de Investigaciones de Allen, la Brigada Rural de Cervantes y General Roca, junto a los gabinetes técnicos, y subrayaron que este tipo de acciones permiten brindar respuestas concretas ante delitos complejos y resguardar la actividad productiva de la región.