Robo millonario en una inmobiliaria de Roca: se llevaron dinero en efectivo y una caja con 3.000 dólares

La inmobiliaria se encuentra en la zona céntrica de la ciudad. Foto Alma Terzibachian.

Un importante robo en una inmobiliaria del centro de Roca es investigado por efectivos de la comisaría Tercera. Personas desconocidas ingresaron al local tras violentar una de las medidas de seguridad y sustrajeron dinero en efectivo, una computadora portátil y una caja fuerte que contenía 3.000 dólares estadounidenses.

El hecho fue advertido por la propietaria del establecimiento, una mujer de 49 años, cuando llegó a las oficinas ubicadas en Maipú al 1200 aproximadamente. Allí constató daños en la estructura metálica del enrejado superior del inmueble.

Detectaron el faltante de dinero y una caja fuerte

Al ingresar, la comerciante encontró el lugar desordenado y notó que faltaba una computadora portátil, además de dinero en efectivo que estaba distribuido en distintos sectores del comercio.

Luego, mediante una ampliación de la denuncia, precisó que también se habían llevado una caja fuerte con 3.000 dólares. No se informó el monto total del dinero argentino sustraído.

Buscan pistas para identificar a los autores

Tras la denuncia, se realizaron peritajes en el lugar para recolectar indicios que permitan avanzar en la investigación. También se buscan imágenes de cámaras de seguridad que puedan aportar información para identificar a las personas responsables.

La causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que deberá impulsar las diligencias para esclarecer el robo y determinar quiénes participaron.