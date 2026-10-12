Dos hombres fueron baleados en Centenario: uno recibió un tiro en la cabeza y permanece en estado crítico

Dos hombres fueron baleados este lunes feriado en distintos sectores del barrio Eluney, en Centenario, y la Fiscalía y la Policía provincial investigan lo ocurrido. Uno de ellos, de 31 años, recibió un disparo en la cabeza y permanece en estado crítico. El otro, de 42, fue herido en una pierna.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 8 en la zona de Cuba y Santa Teresa de Jesús. Allí se escucharon disparos y poco después personal de la comisaría 52 tomó conocimiento de que había un hombre herido en la vía pública. Al llegar, los efectivos encontraron al hombre de 31 años con una lesión en la cabeza. Tras el disparo, perdió el control de la Toyota Hilux y chocó contra un paredón.

Una ambulancia del hospital Natalio Burd se dirigió hasta el lugar escoltada por un móvil policial. Fue asistido y trasladado de urgencia. Luego fue derivado al hospital Castro Rendón, donde se constató que permanecía en “estado crítico”. El proyectil habría ingresado por el parietal derecho y permanecía alojado en la cabeza.

Otro herido en una pierna

Más tarde, los efectivos debieron intervenir en la zona de El Salvador y Aladino Fuentes por otro hombre baleado. Se trata de una persona de 42 años que presentaba una herida de arma de fuego en la pierna izquierda.

El segundo herido fue trasladado consciente al hospital de Centenario y posteriormente derivado a un centro de salud de la capital neuquina. No se informó que su estado tuviera la misma gravedad que el del hombre de 31 años.

Buscan elementos para determinar qué ocurrió

En el lugar trabajaba personal de Investigaciones de la Zona Periferia II y se aguardaba la intervención de Criminalística para relevar elementos para la pesquisa, entre ellos vainas servidas.

Hasta el momento no se había podido establecer cuántos disparos fueron efectuados ni cómo se vinculan los dos episodios. Vecinos de sectores cercanos habían reportado una balacera alrededor de las 8, mientras la Fiscalía y la Policía avanzaban con las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido. La investigación continúa.