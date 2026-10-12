Secuestraron dos armas y un vehículo robado en Cipolletti tras una alerta por amenazas con armas de fuego

El Renault Logan fue interceptado en una estación de servicio de Cipolletti luego del despliegue policial.

Un operativo policial desplegado este lunes en Cipolletti a partir de una alerta por amenazas con armas de fuego terminó con el secuestro de dos armas calibre 22, municiones y vainas servidas. Además, los efectivos detectaron que el Renault Logan en el que se movilizaban cuatro menores tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento comenzó cuando personal de la comisaría 4, con colaboración de efectivos de BMA, la comisaría 24 y el Destacamento 114, implementó un cerrojo policial para localizar e interceptar el vehículo denunciado.

El auto era buscado desde agosto

La búsqueda terminó en una estación de servicio ubicada en Pacheco y Lisandro de la Torre. Allí, los uniformados identificaron a los cuatro ocupantes del Renault Logan y realizaron las verificaciones correspondientes para establecer la situación del rodado.

Durante ese procedimiento surgió un dato clave: el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente emitido en agosto por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa por hurto agravado de un vehículo en la vía pública.

El hallazgo abrió una nueva línea de investigación. Además de determinar si existía alguna relación entre los ocupantes y las amenazas que habían originado el operativo, los investigadores deberán establecer las circunstancias en las que el automóvil llegó a Río Negro y quiénes estaban vinculados con su tenencia.

Secuestraron armas, municiones y vainas

Con la intervención del Gabinete de Criminalística, los efectivos secuestraron dos armas de fuego calibre 22, junto con municiones y vainas servidas. Los elementos fueron incorporados a las actuaciones para ser sometidos a los análisis correspondientes.

La investigación deberá determinar si existe alguna vinculación entre las armas encontradas y las amenazas que motivaron el despliegue policial en Cipolletti.

La Fiscalía de turno dispuso actuaciones por portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento agravado respecto del conductor. El Renault Logan quedó secuestrado mientras avanzan las medidas para determinar su procedencia y las circunstancias de su utilización.

Como los ocupantes identificados eran menores de edad, también se dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).