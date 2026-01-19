Robó una camioneta con las llaves puestas en Dina Huapi, chocó en la fuga y fue imputado

El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por robar una camioneta en Dina Huapi y provocar daños durante la fuga.

Un hombre fue imputado en Dina Huapi por el robo de una camioneta y por violación de domicilio, luego de protagonizar un hecho ocurrido durante la madrugada del 18 de enero. El episodio incluyó el ingreso a una propiedad privada, la sustracción de un vehículo que tenía las llaves colocadas y un choque contra el portón de ingreso durante la huida.

El hecho investigado

Según expuso la fiscal durante la audiencia realizada este lunes, el hecho ocurrió ayer alrededor de las 00:31 en una vivienda ubicada sobre calle Los Pumas, en Dina Huapi. Allí, el imputado habría ingresado sin autorización al predio.

Una vez dentro del lugar, se apoderó de una camioneta Renault Kangoo que se encontraba estacionada con las llaves puestas, y emprendió la fuga a bordo del vehículo.

Choque, aviso policial y detención

En el escape, el hombre colisionó y dañó el portón de ingreso de la vivienda. Una vecina advirtió la situación y dio aviso inmediato a la Policía.

Minutos después, personal policial logró interceptar y detener al sospechoso en inmediaciones del lugar donde se produjo el hecho.

Imputación y medidas cautelares

La Fiscalía formuló cargos por robo simple y violación de domicilio, atribuyéndole al acusado la responsabilidad en carácter de autor. El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

La defensa oficial cuestionó la calificación de violación de domicilio, al sostener que el vehículo se encontraba en la vía pública. Finalmente, se impusieron medidas cautelares, entre ellas la fijación de domicilio y la obligación de presentarse a las audiencias.