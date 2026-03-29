Robó una mochila en la pista de skate de Roca y escapó en bicicleta: fue detenido minutos después

La mochila fue recuperada minutos después del robo y restituida a su propietario tras la intervención policial en Roca.

Un hombre de 38 años fue aprehendido en Roca luego de protagonizar el robo de una mochila en la pista de skate, en un hecho que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar realizando actividades deportivas.

El episodio fue advertido a través del sistema de emergencias 911, que recibió el alerta tras la sustracción del bolso perteneciente a un alumno de una escuela de atletismo. Según se informó, el autor escapó rápidamente del lugar a bordo de una bicicleta.

Intervención policial y detención

A partir del aviso, se desplegó un operativo en la zona para dar con el sospechoso. Minutos más tarde, un efectivo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que se encontraba franco de servicio, detectó a un hombre en actitud sospechosa en inmediaciones de las calles Tránsito Toledo y San Luis.

El uniformado procedió a demorarlo para su identificación y, al realizar la verificación, constató que llevaba consigo la mochila sustraída minutos antes en la pista de skate. De esta manera, se confirmó su vinculación directa con el hecho denunciado.

Recupero del elemento y actuación judicial

Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado a la unidad correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia. En paralelo, la Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo judicial para avanzar con la investigación.

Asimismo, se ordenó la restitución del elemento al damnificado, quien formalizó la denuncia tras el episodio. La rápida intervención permitió recuperar el bolso en cuestión y esclarecer el hecho en pocos minutos.