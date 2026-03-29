Intentó ocultar plantas de cannabis en pleno allanamiento en Río Negro: terminó con una causa federal

Un operativo policial realizado en la localidad de Belisle permitió desarticular un presunto punto de cultivo y venta de drogas, luego de una investigación que se extendió durante varias semanas. El procedimiento derivó en el secuestro de plantas de cannabis y la vinculación de un hombre mayor de edad en un legajo judicial.

El caso se originó a partir de información inicial que alertaba sobre movimientos sospechosos en una vivienda del sector, lo que motivó el despliegue de tareas de inteligencia por parte de personal especializado en toxicomanía.

Investigación y tareas de seguimiento

Durante cerca de un mes, los investigadores realizaron seguimientos discretos y observaciones en el domicilio señalado, donde lograron detectar indicios compatibles con el cultivo de cannabis y una posible actividad vinculada a la comercialización.

Con esos elementos, se dio intervención a la Justicia Federal, que avanzó con la correspondiente orden de allanamiento. El procedimiento contó además con el apoyo de efectivos de la subcomisaría 64, lo que permitió asegurar el perímetro y concretar el ingreso sin inconvenientes.

El intento de ocultamiento

Al momento de irrumpir en la vivienda, los uniformados se encontraron con una maniobra que no pasó inadvertida. El ocupante del lugar había intentado ocultar las plantas minutos antes del procedimiento, colocándolas dentro de un tambor de gran tamaño.

Sin embargo, la inspección minuciosa permitió ubicar rápidamente el recipiente y recuperar las plantas, frustrando así el intento de ocultamiento. La intervención fue clave para asegurar los elementos de interés para la causa.

Secuestro y apertura de la causa

Según se informó, los test orientativos realizados en el lugar confirmaron que se trataba de cannabis. Además, se constató que el involucrado no contaba con autorización para el cultivo, lo que agrava su situación en el marco de la Ley 23.737.

Como resultado, el hombre quedó notificado de la causa y a disposición de la Justicia Federal. En paralelo, se secuestraron las plantas y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Investigación abierta

El expediente continúa en etapa de análisis, con el objetivo de determinar el alcance de la actividad y establecer si existían otras personas involucradas en el circuito.